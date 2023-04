L’historique saison 2022-2023 des Bruins de Boston et leur convaincant rendement en séries éliminatoires jusqu’ici attire inévitablement l’attention.

Plusieurs se plaisent à analyser de près la façon dont les dirigeants du club du Massachussetts ont su, brique par brique, bâtir un groupe aussi solide... sur une si longue période.

Depuis leur coupe Stanley remportée en 2011, les Bruins n’ont jamais conclu une campagne sous la barre des ,500. À une époque où la parité est immense dans la Ligue nationale et où le plafond salarial constitue un handicap des plus importants, c’est carrément phénoménal.

Mercredi soir, à «JiC», Jean-Charles Lajoie et Tony Marinaro ont justement discuté des différences entre les chemins empruntés par Boston et le Canadien, ces dernières années.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

«Ce que j’aime de la culture des Bruins, c’est qu’elle s’imprègne de ne pas aller végéter dans les bas-fonds du classement pendant cinq ans, a d’abord lancé Lajoie. Elle ne cultive pas la défaite pour tenter de mieux récolter la victoire. Cette dernière approche, peu importe l’organisation qui l’utilise, m’agace. Les Bruins commencent chaque saison avec l’objectif clair et avoué de gagner 82 matchs. En septembre, ce club ne se demande pas s’il sera en séries. Il se demande comment il fera pour y veiller tard.

«Et c’est ça qu’il faut atteindre, à Montréal. Il faut atteindre un statut où on se dit : "on va être là et on va veiller le plus tard possible".»

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Prenant la balle au bond, Marinaro a alors lancé des fleurs au président Cam Neely.

«On dit beaucoup de choses sur lui, mais je peux te dire que si l’équipe avait choisi d’emprunter une autre voie que celle de la victoire à tout prix, il serait descendu dans le vestiaire et aurait rappelé à tout monde que les choses ne fonctionnaient pas comme ça à Boston.»

Pour JiC, cette fameuse culture victorieuse des Bruins a des effets bénéfiques atteignant même le département du développement des jeunes espoirs de l’organisation.

«Ce n’est pas vrai qu’ils sélectionnent toujours les meilleurs joueurs. Ils choisissent comme les autres équipes, mais quand les espoirs passent dans leur système, leur schéma et leur culture, ceux qui ont l’intelligence de comprendre et d’embarquer dans le train connaissent de brillantes carrières en noir et jaune. Je ne suis pas convaincu que Brad Marchand et même David Pastrnak auraient eu autant de succès ailleurs...»