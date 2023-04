Tennis: Eugenie Bouchard se qualifie à Madrid

La Québécoise Eugenie Bouchard a obtenu sa place au sein du tableau principal du tournoi de tennis de Madrid, mardi, en remportant un deuxième match de qualification d’affilée.

La 285e raquette mondiale a vaincu avec une relative aisance l’Américaine Elizabeth Mandlik (147e) en deux manches de 6-3 et 6-2, passant 78 minutes sur la surface de jeu. La gagnante a été convaincante à bien des égards. Elle a claqué les quatre as de l’affrontement et n’a pas commis une seule double faute. «Genie» a empoché 63,9 % des points disputés sur son premier service, comparativement à 47,5 % pour son opposante en de telles circonstances.

Ayant concédé trois bris en neuf occasions, Mandlik a pris le service une fois et a mis la main sur 40,9 % des points joués.

Bouchard avait également été solide la veille en défaisant la quart de finaliste de l’événement 2022, l’Espagnole Sara Sorribes Tormo 6-1 et 4-1. Elle connaîtra l’identité de sa première adversaire du tableau principal ultérieurement. Ses compatriotes Leylah Fernandez, Bianca Andreescu et Rebecca Marino seront aussi de la partie.