LNH: Wild et Stars s'échangent les victoires

Le Wild du Minnesota et les Stars de Dallas s'échangent les victoires depuis le début de leur série. Ce soir, ils se disputeront les honneurs du cinquième match, au Texas.

La rencontre sera présentée à TVA Sports 2, dès 20h.

La série est égale 2-2.

Le Wild a remporté les matchs #1 et #3 et alors que les Stars se sont imposés lors des deuxième et quatrième duels.

L'attaquant des Stars Roope Hintz connaît des séries éliminatoires du tonnerre avec, déjà, huit points, dont quatre buts