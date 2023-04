LNH: les Oilers de retour à la maison

Les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles ne se laissent pas un pouce de marge de manoeuvre. Ce soir, ils se disputeront les honneurs de l'important cinquième de la série.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 21h30.

La série est égale, 2-2.

Si les Kings ont effectué une remontée lors du premier duel, les Oilers leur ont remis la monnaie de leur pièce lors du quatrième match.

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont respectivement neuf et six points alors que le défenseur des Oilers Evan Bouchard surprend avec 7 points.

Anze Kopitar est le meilleur pointeur des Kings, avec six points.