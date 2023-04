Développement majeur chez les Flames

Les Flames de Calgary auront bientôt un nouvel amphithéâtre, laissant de côté le vieux Scotiabank Saddledome après plus de quatre décennies.

L’organisation et la ville albertaine ont procédé mardi à l’annonce de la construction d’un centre d’événements qui servira entre autres de domicile à l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH). Celui-ci succédera au vétuste Saddledome qui a ouvert ses portes en 1983.

Ce nouveau projet verra le jour grâce à la collaboration entre le groupe propriétaire des Flames, la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), la Ville et la province. Calgary paiera 537,3 millions $, les Flames 356 millions $ et l’Alberta 330 millions $, pour un total de 1,2 milliard $.

Pour l’instant, aucune date et aucun lieu de construction n’ont été annoncés puisque les partenaires se sont seulement entendus sur des accords de principe.

Nombreux étaient les gens qui souhaitaient que les Flames déménagent hors du Saddledome, le troisième plus vieil aréna de la LNH. Un projet de 630 millions $ – seulement pour l’amphithéâtre – qui avait été étudié pendant plusieurs années avait été officiellement relégué aux oubliettes en janvier 2022.

Ce centre de divertissement sera aussi doté d’une zone commerciale et d’une patinoire communautaire. Il devrait aussi servir de domicile pour les Hitmen (WHL), les Roughnecks (Ligue nationale de crosse) et les Wranglers (LAH).

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a d’ailleurs pris part à la conférence de presse vêtue d’un maillot des Flames. Partisane des Oilers d’Edmonton, elle s’est néanmoins réjouie pour Calgary.

«La ville de Calgary n’est pas la même sans les Flames, et l’Alberta n’est pas la même sans la bataille de l’Alberta. [...] Je sais que c’est un grand jour pour les Flames, mais “Let’s go Oilers”», a-t-elle déclaré à la blague.

Par ailleurs, le commissaire de la LNH Gary Bettman a été tenu au courant des développements et considérerait maintenant la ville de Calgary pour l’accueil d’un futur match des étoiles ou d’une séance de repêchage.