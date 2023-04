Le «seul message» de Jon Cooper aux joueurs du Lightning

La malédiction des Maple Leafs est-elle enfin sur le point de se terminer?

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi, Antoine Roussel a déclaré qu'il croyait que la formation de Toronto allait éliminer celle de Tampa Bay.

«Du côté de Toronto, c'est une situation parfaite. Tous les gars ou presque ont vécu une situation comme ça dans le passé et ils ont trébuché. C'est une cicatrice intérieure qui fait bien plus mal que 25 coups de poing dans le visage. Revivre ça et avoir la chance de changer le scénario, c'est une chance inouïe. Je pense que les Maple Leafs vont la saisir.»

De son côté, Michel Therrien avait sa propre idée sur le message que Jon Cooper allait livrer aux joueurs du Lightning.

«Un gars comme Jon Cooper se doit d'y aller un match à la fois. Son seul message, c'est de dire aux joueurs de ramener la série à Tampa Bay. À partir de là, tout peut arriver. Le momentum, dans les séries éliminatoires, ça change vite. Je pense que le message sera clair.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.