Hockey : les principaux espoirs américains au prochain repêchage gagnent des points

Pressentis pour entendre leur nom au premier tour du repêchage 2023 de la Ligue nationale de hockey, les Américains Ryan Leonard, Gabriel Perreault et Will Smith se sont éclatés dans un gain à sens unique de 10 à 0 contre la Suisse, mardi à Bâle, dans un duel de la ronde préliminaire du Championnat mondial des moins de 18 ans.

Ainsi, les vainqueurs ont conclu l’étape précédant les affrontements éliminatoires avec une fiche parfaite.

Leonard s’est illustré avec cinq points, réalisant un tour du chapeau. Smith et Perreault ne sont pas demeurés en reste avec un but et trois mentions d’aide chacun. Également considéré favorablement par la Centrale de recrutement, Oliver Moore a enfilé l’aiguille une fois pour les États-Unis, qui menaient 4 à 0 après 20 minutes de jeu.

Les gardiens Trey Augustine et Carsen Musser ont repoussé 17 tirs pour signer le blanchissage.