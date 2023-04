Felipe Alou dit «oui» pour Barry Bonds au Temple de la renommée

L’ancien gérant des Expos de Montréal Felipe Alou estime que Barry Bonds, qu’il a dirigé pendant quatre saisons chez les Giants de San Francisco, a sa place au Temple de la renommée du baseball, à Cooperstown.

«Oui, je crois qu’il devrait y être», a-t-il répondu, sans hésiter.

«Avant les accusations de dopage, Bonds était déjà, plus jeune, peut-être le meilleur joueur de tout le baseball majeur, a développé celui qui a été son gérant de 2003 à 2006. Il était le meilleur pour courir les buts, pas le meilleur voleur de buts, mais le plus intelligent pour courir. Il a quand même volé plus de 500 buts... Il a gagné huit gants dorés.»

Sans même ses 762 circuits, ce qui en fait le meneur dans l’histoire du baseball majeur à ce chapitre, Bonds mériterait d’être au Panthéon, selon Felipe Alou.

«Les accusations sont arrivées avec ses circuits, mais je dois dire que même s’il n’avait frappé aucun circuit, pas un seul, il demeure le coureur le plus intelligent dans ce sport, le meilleur voltigeur de gauche, le meilleur frappeur et le plus sélectif au bâton, a ajouté l’ancien gérant, toujours conseiller spécial pour les Giants. C’est pourquoi je crois qu’il devrait être au Temple de la renommée.»

C’est en 2001, alors que le gérant à San Francisco était Dusty Baker, que Bonds a aussi fracassé le record du plus grand nombre de longues balles en une saison, soit 73. Malgré ses exploits, l’usage de stéroïdes le laisse sur le seuil du Panthéon. À sa 10e et dernière année d’éligibilité, en 2022, Bonds avait reçu 66% des votes alors que son nom devait figurer sur 75% des bulletins pour être admis.