Derrick Henry s’entraîne avec... Shane McMahon

Déjà en mode préparation pour la prochaine saison de la NFL, le porteur de ballon des Titans du Tennessee Derrick Henry a de la compagnie très connue au gymnase ces jours-ci : le lutteur Shane McMahon, le fils de Vince, célèbre dirigeant de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Dans une vidéo diffusée mardi par le site TMZ Sports, il est possible de voir les deux hommes suer à grosses gouttes en train de soulever des poids, le tout sous la supervision de l’entraîneur renommé Melvin Sanders; ce dernier travaille avec de nombreux joueurs de la NFL. De plus, le thérapeute Luke Miller, veillant aux bons soins du quart-arrière des Cowboys Dak Prescott et du demi offensif Ezekiel Elliott qui évoluera ailleurs qu’à Dallas en 2023, se trouvait sur les lieux.

Si la tâche d’Henry dans la salle d’exercices est dans les normes à environ trois mois de l’ouverture des camps d’entraînement de la NFL, celle de McMahon est plus complexe. Poursuivant sa remise en forme après avoir subi une déchirure du quadriceps durant l’un des galas WrestleMania 39 au début du mois, il portait une attelle à la jambe gauche au moment de s’exécuter.

L’homme de 53 ans a participé au plus important événement de l’année de la WWE et devait se mesurer au Miz dans l’arène, mais sa blessure a contraint l’artiste Snoop Dogg à le remplacer.