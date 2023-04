Championnat de hockey des moins de 18 ans : Un tour du chapeau pour un bel espoir canadien

Matthew Wood est déjà l’un des meilleurs espoirs du Canada en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais ses performances au Championnat du monde des moins de 18 ans pourraient lui faire gagner quelques rangs.

L’attaquant a réussi un tour du chapeau dans une victoire convaincante de 8 à 3 sur la Tchéquie, mardi, à Porrentruy, en Suisse. Il s’agissait du dernier match de l’unifolié au tour préliminaire. Le Canada a terminé au deuxième rang du groupe A, derrière la Suède.

Wood a pris les choses en main face à un adversaire coriace. Il a inscrit trois buts consécutifs pour les siens, entre la fin de la première période et la mi-chemin du deuxième vingt. Classé quatrième meilleur espoir en Amérique du Nord par la centrale de recrutement de la LNH, le produit de l’université du Connecticut compte cinq filets en quatre duels depuis le début du tournoi.

«Je crois que tout notre trio (avec Macklin Celebrini et Calum Ritchie) a connu un excellent match ce soir. On bougeait bien la rondelle, et c’est plaisant pour notre trio de continuer d’enchaîner les présences ensemble. Voir la rondelle pénétrer dans le filet donne énormément confiance non seulement à moi, mais à toute l’équipe en vue des quarts de finale», a fait savoir Wood par voie de communiqué.

Du côté tchèque, il fallait surveiller Eduard Sale, un attaquant que plusieurs voient sortir dans le top 10 au repêchage. L’ailier gauche a eu raison du gardien Carson Bjarnason au deuxième engagement.

Colby Barlow, Ty Halaburda, Porter Martone, Nick Lardis et Lukas Dragicevic ont aussi secoué les cordages pour les Canadiens.

Un duel contre les hôtes

Les représentants de la feuille d’érable disputeront leur rencontre de quart de finale jeudi, contre le pays hôte, la Suisse. Les Helvètes ont terminé troisièmes du groupe B, étant notamment vaincus 10 à 0 par les États-Unis plus tôt dans la journée.

«Nous sommes conscients que la foule sera bruyante pendant notre affrontement contre la Suisse. Nous avons mérité notre deuxième place au classement, nous avons le duel auquel elle donne droit, c’est à nous maintenant de continuer de bien nous préparer», a déclaré l’entraîneur-chef Jeff Truitt.

À Bâle, les Finlandais n’ont fait qu’une bouchée des Norvégiens, les battant 10 à 2 pour prendre rendez-vous avec les Slovaques en quart. Kasper Halttunen et Aron Kiviharju ont été les meilleurs joueurs des vainqueurs avec quatre points chacun.

C’est ainsi la Norvège et l’Allemagne qui croiseront le fer deux fois pour éviter la relégation en Division 1 Groupe A.

Les matchs quarts de finale au Championnat de hockey des moins de 18 ans

États-Unis c. Tchéquie

Finlande c. Slovaquie

Canada c. Suisse

Suède c. Lettonie