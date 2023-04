Serge Beausoleil congédié

Serge Beausoleil a été congédié par l’Océanic de Rimouski, lundi, après 12 années de services.

Il occupait les postes de directeur général et d’entraîneur-chef.

Jusqu’à nouvel ordre, Danny Dupont agira à titre de directeur général par intérim.

«Je tiens à remercier personnellement Serge Beausoleil pour son implication avec notre organisation depuis maintenant plus de 12 ans. Travailleur acharné, compétiteur hors pair et passionné comme il s’en fait peu, Serge aura fait sa marque dans l’histoire de notre équipe comme très peu de personnes l’ont fait auparavant. Toutefois, après toutes ces années, je sentais que notre département hockey avait besoin d’une nouvelle direction pour l’avenir», a indiqué le copropriétaire et président du conseil d’administration, Alexandre Tanguay.

«La grande famille de l’Océanic désire remercier Serge Beausoleil pour son dévouement envers ce que représente notre organisation dans le monde du hockey ainsi que dans notre communauté. L’Océanic se donne les prochaines semaines pour analyser et structurer la nouvelle direction de son département hockey», a-t-il ajouté.

Beausoleil compte pas moins de 487 victoires à sa fiche avec l’Océanic.

Durant son long règne, il a mené la formation du Bas-Saint-Laurent à la finale à sa première saison et à la conquête de la Coupe du Président en 2015. De plus, il a décroché le titre de meilleur DG du circuit Courteau en 2018.