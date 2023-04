Pour en finir avec les bagarres

Publié aujourd'hui à 10h23

Mis à jouraujourd'hui à 10h23

Je veux être très clair. Je suis en accord avec l’abolition des bagarres au niveau junior. Il fallait protéger les jeunes hockeyeurs et je salue la décision de la LHJMQ.

Autre précision, quand un combat éclate dans la LNH, je me garde toujours un droit de réserve de peur qu’un coup de poing ait des conséquences très graves sur la santé, la carrière et la vie d’un joueur. Voir un joueur lourdement ébranlé à la suite d’un combat n’est pas une image que j’aime voir.

Je déteste les combats planifiés, on dit en anglais « stage fight ». C’est complètement inutile.

Et finalement, je suis tanné des joueurs qui doivent se battre parce qu’ils viennent de donner une grosse mise en échec à un joueur parce qu’ils doivent respecter le « fameux code d’honneur ». Il faut passer à autre chose.

Cependant, les présentes séries démontrent qu’une bagarre dans le feu de l’action demeure dans l’ADN du sport. Je le répète, je ne parle pas ici d’une bagarre chez les juniors, mais bien dans la LNH avec des adultes consentants et avertis.

Le meilleur exemple est survenu samedi soir dans le match no 3 entre le Lightning et les Maple Leafs. Brayden Point s’est fait blesser par Morgan Rielly. Nikita Kucherov et Steven Stamkos se sont portés à la défense de Point et plusieurs combats ont éclaté.

Stamkos contre Matthews, deux marqueurs de 60 buts.

O’Reilly contre Kucherov, deux joueurs doués.

On parle ici de joueurs étoiles qui sont emportés par l’émotion du moment. Il n’y avait rien de prémédité. C’était de l’adrénaline à l’état pur dans un contexte où l’enjeu est grand et que la pression est énorme.

Dans l’aréna, il n’y a aucun spectateur qui est demeuré assis et qui s’est indigné. Et à la télévision, personne n’a changé de poste. Au contraire, l’intérêt pour le match et la série n’a fait qu’augmenter. Personnellement, j’ai été submergé de textos et de messages d’amis et de gens de mon entourage qui regardaient le match avec intérêt.

Ces combats n’étaient pas prévus. Il n’y avait rien de planifié. De nos jours, il n’y a plus de bagarres générales. Des joueurs qui sont là uniquement pour se battre n’existent plus. Il n’y a plus de cirque comme dans les années 70, 80 et 90.

Au fil des ans, la LNH a instauré des règlements pour éviter les débordements ou pour sévir s’il y en avait. Je pense notamment aux joueurs qui sont maintenant expulsés s’il s’agit d’un deuxième combat sur la même séquence.

Je sais que la ligne est mince. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. On ne veut pas de blessures. On veut limiter les coups à la tête. Mais un combat dans le feu de l’action ne pourra jamais être évité dans la LNH.