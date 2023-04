Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 25 avril qui en valent le détour.

Hockey : Wild du Minnesota c. Stars de Dallas

Difficile de prédire qui sera le survivant de la série entre le Wild et les Stars. Les deux formations de la Ligue nationale de hockey s’échangent coup sur coup depuis le début de leur duel du premier tour. En effet, la série est égale 2 à 2 et aucune des deux équipes n’a été capable d’aligner deux victoires de suite. Considérant cela et la cote du Wild en vue du cinquième match, miser sur le club du Minnesota pourrait s’avérer payant.

Prédiction : Victoire du Wild – 2,20

Basketball : Celtics de Boston c. Hawks d’Atlanta

Les Celtics tenteront de mettre fin à leur série du premier tour des éliminatoires de la NBA, eux qui mènent 3 à 1 contre les Hawks. La formation du Massachusetts aura l’occasion de le faire devant ses partisans au TD Garden. De plus, les Hawks devront se débrouiller sans les services de Dejounte Murray. Ce dernier a été suspendu pour une partie pour avoir tenté d’intimider un arbitre après le quatrième match. Murray a été le meilleur pointeur des siens à deux reprises depuis le début des hostilités dans cette série.

Prédiction : Victoire des Celtics par plus de 13 points – 1,95

Tennis : Rebecca Marino c. Zhu Lin

La Canadienne Rebecca Marino a rendez-vous avec la Chinoise Zhu Lin au premier tour du tournoi sur terre battue de Madrid. Il s’agira du cinquième affrontement entre les deux femmes depuis le début de leur carrière sur le circuit de la WTA. La représentante de l’unifolié n’a pas connu beaucoup de succès contre sa prochaine rivale, elle qui n’a remporté qu’un seul duel. Marino a toutefois baissé pavillon en trois manches la dernière fois qu’elles se sont mesurées l’une à l’autre.

Prédiction : Victoire de Zhu Lin en trois manches – 4,70