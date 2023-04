«La croisière est terminée» - Patrick Roy

Patrick Roy l’avait dit après que ses Remparts eurent éliminé l’Océanic de Rimouski : l’équipe devra être meilleure si elle espère remporter les grands honneurs. Lundi matin, le message à ses joueurs était clair : «la croisière est terminée».

Quelque peu insatisfait de la façon avec laquelle ses joueurs avaient entamé l’entraînement, Roy a convié ses joueurs au centre de la patinoire afin de leur rappeler l’importance d’avoir le sentiment d’urgence, même lors d’un entraînement un lundi matin alors que la prochaine série ne débute que vendredi soir.

«C’est un peu ça les séries. On a joué les deux premières rondes et maintenant, il faut lever notre jeu d’un cran et continuer de progresser», expliquait l’entraîneur-chef, après la séance d’entraînement.

«La pression va être un peu sur nous en partant puisqu’on commence à domicile donc on ne peut pas faire comme si on jouait avec l’argent du casino. Il va falloir embrayer dès le départ et sortir fort dès le premier match.»

Message reçu

Un message qui a semblé être bien reçu par ses troupiers.

«C’est important d’avoir de bonnes pratiques, reconnaissait Nathan Gaucher. On en a eu une bonne samedi, mais aujourd’hui on a commencé un peu lentement sauf que le rythme a augmenté par la suite. On va être prêt vendredi.»

«On sait que les petites erreurs, les petits détails, on va les payer cher, de renchérir le capitaine Théo Rochette. Sherbrooke, Halifax et Gatineau sont des machines offensives. Il faudra donc limiter leurs erreurs et, de notre côté, on devra être bons autour du filet.»

Tout pour aider l'équipe

D’ailleurs, Rochette connaît des séries difficiles et c’est pourquoi Roy a pris la décision de le séparer de son complice des deux dernières saisons, Zachary Bolduc, à la fin du troisième match contre l’Océanic.

L’attaquant de 20 ans n’a d’ailleurs pas voulu tourner les projecteurs en sa direction, lorsque questionné à ce sujet, lundi matin.

«Je vais faire ce que l’entraîneur me demande. Je suis le capitaine de cette équipe et je suis revenu pour gagner. Si l’entraîneur voit ça, je vais faire ce qu’il me demande et je vais aller à la guerre pour aider l’équipe à gagner.

«On en a parlé un peu Patrick et moi. Je suis encore avec P-O [Roy] avec qui j’ai une bonne chimie et Charles Savoie avec qui ç’a bien été. Je vais faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner », a répété celui qui ne compte qu’un seul but en huit matchs de séries jusqu’à maintenant.

De son côté, Roy admettait avoir revu des bribes du joueur dominant que son capitaine peut être, après l’avoir changé de trio.

«Théo, c’est un gars d’équipe et il veut que l’équipe gagne. Quand on l’a mis avec Savoie, j’ai trouvé qu’il a recommencé à jouer dans son identité, à bien bouger la rondelle et il a été meilleur dans ses compétitions à un contre un. Je suis content de ce qu’il a fait.»

D’ailleurs, Rochette a quitté l’entraînement de lundi avant la fin, victime d’une blessure au haut du corps. Rien pour mettre en péril sa participation au premier match de vendredi, toutefois, a assuré Roy.

Les deux équipes en chiffres (séries 2023)