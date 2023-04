«Je ne veux pas sacrifier le premier choix pour Dubois»

L’avenir de Pierre-Luc Dubois soulève les passions à Montréal.

On répète depuis des mois que l’attaquant québécois souhaite poursuivre sa carrière avec les Canadiens. Mais à quel prix?

Le sujet a été débattu dans la chronique de Tony Marinaro à l’émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Contrairement à l’animateur Jean-Charles Lajoie, Marinaro ne serait pas prêt à offrir le choix de premier tour du CH au prochain repêchage pour obtenir ses services.

«Je prendrais Pierre-Luc dans mon équipe, mais je ne veux pas sacrifier le gars qui sera le quatrième ou le cinquième choix», a-t-il affirmé. «Je ne serais pas surpris que Kent Hughes fasse une faveur à Kevin Cheveldayoff pour ne pas que les Jets le perdent pour rien l’an prochain», a cependant ajouté notre collaborateur.

JiC rêve à ce scénario. «Les Jets vont l’échanger cet été, mais ils ne le donneront pas. Il va falloir se déshabiller un peu quand même. Il faut arrêter de penser qu’on va donner juste Mike Hoffman. Si tu as un top 3 au repêchage, ça ne sera pas ça mon chum, tu essaies de passer le choix des Panthers. Si tu es 4 ou 5, il va falloir que tu aimes Will Smith en joualvert pour ne pas échanger un 4 ou un 5 pour Dubois. C’est mon call.»

«Si tu ne le fais pas parce que tu veux absolument repêcher Will Smith, ça veut dire que tu remets aux calendes la sortie de la tête de l’eau. Ça c’est moins le fun. Mais si tu complètes cette transaction, tu dis à tout le monde que ça va être plus court qu’il le pensait.»

Dubois attendait une offre du CH

Selon ce qu’a rapporté le journaliste à la couverture des Blue Jackets pour The Athletic, Aaron Portzline, lors d’une diffusion du Sick Podcast de Tony Marinaro, Dubois attendait de pied ferme une offre hostile du CH en 2020 à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, qui avait exceptionnellement lieu le 9 octobre en raison des perturbations causées par la pandémie.

Or, pour se parer à cette éventualité et s’assurer de pouvoir égaler toute offre hostile, les Blue Jackets se sont empressés d’échanger la veille deux défenseurs : Ryan Murray et Markus Nutivaara. C’est à ce moment que la relation entre les Blue Jackets et Dubois, désireux de quitter pour Montréal, se serait envenimée.

«Même quand il était avec les Blue Jackets, il voulait jouer pour les Canadiens. Ce n’est pas nouveau, a révélé Portzline. Ce désir n’est pas nouveau. En fait, personne n’a divulgué la raison véritable de son départ de Columbus. Il avait acheté un nouvel appartement, tout allait bien et il était le centre numéro un de cette équipe.

«Tout le monde croit que c’est en lien avec John Tortorella. Il y a des raisons de croire que c’est faux. Dubois attendait une offre hostile des Canadiens et Jarmo Kekalaïnen a effectué deux transactions dans les dernières heures menant à l’ouverture du marché; il a échangé deux défenseurs pour libérer de l’espace sous le plafond salarial.

«Tu ne veux pas qu’un de tes joueurs signe une offre hostile, mais tu veux aussi t’assurer que l’offre hostile n’ait jamais lieu en faisant croire à toute équipe voulant s’aventurer dans cette avenue que toute offre sera égalée. Ces échanges ont accompli cet objectif. Et c’est à ce moment que la relation a changé [entre Dubois et les Blue Jackets].

«Dubois pensait aller quitter Columbus [pour aller à Montréal] grâce à une offre hostile. Et les liens ont été rompus.»