Jack Campbell a possiblement réalisé le jeu déterminant de la série Oilers-Kings

Si les Oilers d’Edmonton ont réussi à créer l’égalité 2 à 2 dans leur série contre les Kings de Los Angeles, dimanche, ce n’est pas uniquement grâce à Connor McDavid, car un acteur inattendu a peut-être joué un rôle prépondérant quant à l’issue à venir de la confrontation.

En fait, le principal concerné a amorcé la soirée sur le banc et ne s’attendait sûrement pas à apporter sa contribution sur la glace. Ayant remplacé Stuart Skinner avec un retard de trois buts au début de la deuxième période, Jack Campbell a effectué un arrêt qui a maintenu les siens en vie tard en temps réglementaire. Avec moins de six minutes à écouler au troisième engagement et un pointage de 4 à 3 en faveur des Kings, le gardien a étendu la jambière pour frustrer en échappée Viktor Arvidsson. Peu après, Evander Kane a créé l’impasse et Zach Hyman a donné la victoire aux Oilers en prolongation.

Jack Campbell makes a massive stop on Arvidsson's partial break to keep the Oilers in the game#LetsGoOilers | #GoKingsGo pic.twitter.com/CVsUqxidIy — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) April 24, 2023

D’ailleurs, les coéquipiers de Campbell sont très reconnaissants de son travail. Après tout, Edmonton a été dominé 13 à 1 au chapitre des lancers dans les 14 minutes initiales du troisième tiers.

«Ce n’est pas une situation facile pour débarquer au beau milieu d’un match et ça n’a pas été une année évidente pour lui, a déclaré l’attaquant Leon Draisaitl au sujet de l’ancien gardien des Kings, comme rapporté par le quotidien Edmonton Sun. Cependant, il a été vraiment excellent ce soir et nous sommes chanceux de miser sur lui.»

«De l’autre côté, ils ont connu une grosse première période, mais personne n’a abandonné, a ajouté l’homme masqué. Je me sentais bien dès le départ et les gars ont effectué du bon boulot devant moi. Nous nous sommes présentés en deuxième pour travailler fort le reste de la soirée. Nous avons inscrit un but important en prolongation.»

Encore en sept matchs?

Ainsi, les deux formations empruntent une tendance similaire à celle de l’an passé, quand Edmonton a vaincu Los Angeles en sept rencontres au premier tour. Le prochain affrontement de la série est prévu sur les ondes de TVA Sports mardi, 21h30, au Rogers Place, et d’autres moments enlevants devraient survenir.

«Il y a eu trois joutes s’étant décidées en prolongation jusqu’à maintenant, tandis que l’autre fut serrée au possible. Il y a peu d’espace. Ce sont deux bons clubs ayant un jeu de puissance efficace, a décrit Hyman au NHL.com. C’est ce qui était attendu. Tout le monde a prévu une série difficile et personne n’envisageait un duel facile. Il s’agit maintenant d’une série 2 de 3.»

Reste à savoir si Campbell reviendra dans un rôle de partant face à une équipe pour laquelle il a disputé 57 parties en carrière. Mais peu importe celui qu’ils affronteront, les Kings devront surveiller McDavid, qui a ajouté trois mentions d’aide à sa récolte, dimanche.

Au rayon des éléments négatifs dans le clan des Oilers, le défenseur Vincent Desharnais se trouvait sur la glace pour les trois premiers buts de l’adversaire. Il a été cloué au banc lors du troisième engagement.