Ducharme victime du «côté sombre des réseaux sociaux»

Les internautes ont tristement profité de la dernière annonce des Panthères de Saint-Jérôme dans le junior AAA québécois pour casser du sucre, encore, sur le dos de Dominique Ducharme.

Une situation vivement déplorée par Jean-Charles Lajoie dans son édito à JiC, lundi.

Ducharme, ex-entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, a accepté un rôle de mentor auprès du personnel d’entraîneurs des Panthères.

«On a pu lire des atrocités du genre : "Ducharme, plus capable de coacher nulle part, s’en retourne dans le junior AAA", "plus personne qui veut de Dominique Ducharme, ça va tellement mal qu’il se retrouve dans le junior AAA", "Ducharme a été tellement pourri avec le Canadien, brûlé partout, il est fini". Je trouve qu’on a là le sombre et pire côté des réseaux sociaux. Je trouve ça en fait dégueulasse. Je suis inquiet de la direction que prend notre société.»

Dans les faits, Ducharme accepte simplement de, bon cœur, de fournir quelques conseils aux entraîneurs des Panthères.

«Il a accepté de prêter main-forte, d’enseigner, de partager son savoir à ceux qui suivent ses traces, 10 à 15 ans plus tard, a expliqué Jean-Charles. Ducharme devient mentor d’un jeune groupe d'entraîneurs, lequel comprend son propre fils Xavier.

«Ducharme fait don de soi, a expliqué Jean-Charles. Il redonne au suivant, tout simplement. Ce n’est pas ce qu’on peut appeler reprendre du service ou se trouver, à proprement dit, un nouvel emploi.»

Voyez l’édito de Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.