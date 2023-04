Du positif pour Joe Pavelski et les Stars

L’attaquant des Stars de Dallas Joe Pavelski était de retour sur ses patins lundi, lui qui s’est entraîné avec quelques-uns de ses coéquipiers.

Le vétéran de 38 ans a été mis K.-O. lors du premier match de la série contre le Wild du Minnesota, et ce, en raison d’une dure mise en échec du défenseur Matt Dumba.

Pour le moment, il est trop tôt pour dire si Pavelski sera en mesure de participer à la cinquième partie de la série qui est présentement égale 2 à 2. L’affrontement est prévu mardi soir.

«Il n’est pas encore disponible, mais le fait qu’il franchisse cette étape représente un pas dans la bonne direction», a déclaré l’entraîneur-chef Peter DeBoer en conférence de presse.

«Il y a plusieurs étapes et nous devons voir comment il réagit. La première était un peu de patinage et des exercices légers. Il devra ensuite faire plus d’efforts et éventuellement recevoir des contacts. Il fait les choses de la bonne façon.»

L’Américain est l’un des joueurs les plus expérimentés en séries du côté des Stars. Il a notamment inscrit 64 buts en 169 matchs éliminatoires, ce qui représente un record de la Ligue nationale chez les patineurs nés aux États-Unis.