Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 24 avril qui en valent le détour.

Hockey: Devils du New Jersey c. Rangers de New York

Les Devils du New Jersey ont réduit l’écart à un seul match dans la série de premier tour les opposant aux Rangers de New York grâce à une victoire de 2 à 1 en prolongation samedi lors du troisième affrontement. Même s’ils ont perdu leurs deux premiers duels à domicile, l’équipe du New Jersey a été en mesure de rebondir en soutirant le troisième match aux Rangers. Les hommes de Lindy Ruff ont connu beaucoup de succès sur les patinoires adverses cette saison avec un dossier de 28-9-4.

Le New Jersey a eu l'avantage sur les «Blueshirts» cette saison en remportant trois des quatre duels contre leur rival de la rivière Hudson. Ils ont d’ailleurs triomphé lors de leurs deux duels au Madison Square Garden. Une statistique qui risque de jouer en faveur de l’équipe qui est située à Newark est que l’équipe visiteuse a remporté les trois premiers duels de la série.

Prédiction: Victoire des Devils du New Jersey - 2,30

Baseball: Red Sox de Boston c. Orioles de Baltimore

Les Orioles sont actuellement sur une excellente séquence et plus rien ne semble les arrêter. Les hommes de Brandon Hyde ont remporté leurs six derniers rendez-vous. L’équipe du Maryland compile un dossier positif de 14-7 cette saison. L'adversaire des Orioles, les Red Sox de Boston, ne connaît pas le début de saison désiré avec une fiche de 12-11 ce qui les place au dernier rang de la division Est de la Ligue américaine. Même s’ils viennent de remporter trois de leurs cinq derniers duels, cela pourrait être difficile pour les Sox d'arrêter les Orioles qui sont en feu par les temps qui courent.

Prédiction: Victoire des Orioles de Baltimore - 1,95

Basketball: Grizzlies de Memphis c. Lakers de Los Angeles

L’affaire Dillon Brooks a grandement fait réagir chez les Grizzlies. Brooks a été expulsé pour avoir donné un coup dans les parties intimes de Lebron James lors du troisième quart pendant le match numéro trois. Brooks n'a cependant pas été suspendu par la NBA. Il est clair que cet incident permettra de motiver les joueurs des Lakers qui auront le désir de vengeance. Los Angeles a présentement le vent des voiles grâce à une victoire de 111 à 101 lors du plus récent duel dans la série. Les Lakers ont d’ailleurs remporté leurs deux matchs à domicile cette saison contre l’équipe du Tennessee.

Prédiction: Victoire des Lakers de Los Angeles avec un écart de 4,0 points et plus - 1,90