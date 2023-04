La LIV frappe son plus grand coup

Greg Norman devait se frotter les mains et se promener le torse bombé autour des installations de la LIV sur le Grange Golf Club, qui recevait le tournoi d'Adelaïde ce week-end en Australie. Il a livré tout ce qu’il avait promis. Les astres se sont alignés avec la victoire de Gooch, l’as de Chase Koepka et la foule monstre qui s’est donnée rendez-vous sur le parcours pour les trois jours de compétition.

Dès la mise en vente des billets pour cet événement en sol australien, on sentait l’engouement, la «vibe» si vous me permettez l’expression. Norman, en acceptant le rôle de commissaire du circuit, avait en tête d’amener la LIV chez lui. Et c’est franchement mission accomplie. Les installations étaient sublimes, la météo parfaite et les amateurs de golf affluaient de partout. On parle de plus de 25 000 billets vendus.

C’est sans contredit la plus grande réussite de la LIV jusqu’à présent en termes de présentation de produit. La différence et le fossé demeurent grands encore entre les destinations internationales et les destinations américaines en ce qui a trait à l’intérêt et à la présence des partisans. Normal, le circuit n’est vieux que de deux ans. Et après douze événements de la LIV, nous avons désormais un portait un peu plus global de l’entreprise et de ses accomplissements. Comme plusieurs d’entre vous: j’aime beaucoup. C’est différent. C’est nouveau, c’est vif. Ça fait un grand bien. Mais j’ai des réserves et des observations que je souhaite vous partager.

Crédit photo : AFP

1. Un parcours comme le Grange Golf Club est beau, bien imaginé, mais malheureusement trop simple et peut-être même trop «facile» pour l’élite du golf mondial. Je ne dis pas que je ne souhaite pas voir des joueurs comme Gooch ramener deux fois des cartes de 62, mais je crois fermement que les professionnels doivent affronter des parcours plus longs et mieux «préparés» à recevoir des professionnels. De l’herbe longue plus longue, une meilleure démarcation entre l’allée et la première coupe, des drapeaux mieux protégés. On pourrait selon moi retourner à The Grange, mais en s’assurant de garder les normales 5 plus longues. Aussi, on doit se débarrasser à tout jamais de la feuille de positionnement des drapeaux de la deuxième ronde.

2. On doit éduquer la foule. Je le répète. J’aime l’engouement, j’aime avoir du plaisir et j’aime l’environnement de la LIV, la musique, etc. Mais à un certain moment donné, c’était peut-être un peu trop. Qu’on festoie à la suite d’un coup de Chase Koepka, qu’on bombarde le tertre de départ de verres vides ou plein, qu’on en fasse une tradition, ça me va. Mais qu’on réagisse de la sorte à chaque coup roulé réussi, j’ai mes réserves. Les verts, pour moi, c’est sacré. J’étais content pour Pat Perez quand il a envoyé son long coup roulé au fond de la coupe, j’étais amusé par sa célébration. Mais les verres et les boissons dirigés vers Perez et ses compatriotes, c’était trop. Gooch essaie de gagner un tournoi. C’est injuste qu’il ait à s’exécuter sur un verre trempé par les projectiles des partisans un peu éméchés. Les verts, c’est pas touche.

3. Je n’ai pas de solution au prochain énoncé. J’y pense et ça ne vient pas. Mais Sihwan Kim n’a plus d’affaire sur la LIV Golf. Pour le sérieux de la chose, pour la crédibilité du circuit et pour ce qu’ils sont en train de bâtir, la LIV ne peut se permettre de garder dans ses rangs un joueur qui présentement, ne serait même pas retenu dans l’équipe de l’Interclub au Pinegrove. Mais le format par équipe et les contrats compliquent la chose. Je me dis simplement que c’est injuste pour un gars comme Laurie Canter qui a perdu sa place dans le tournoi quand son capitaine Kaymer est revenu. Si vous avez des propositions, je vous écoute.

Mais globalement, comme plusieurs d’entre vous, j’aime beaucoup le produit et j'aime la direction qu'il prend. La LIV est là pour rester, et je suis convaincu que les choses n’iront qu’en s’améliorant. Avec la possibilité d’une division féminine, l’arrivée de nouveaux joueurs, les ententes à venir avec les terrains d’envergure. C’est de bon augure.

Hâte de voir la réponse à Singapour. Le Sentosa Golf Club a remporté en 2019 le prix du Meilleur club de golf au monde, rien de moins, lors des World Golf Awards, une des plus prestigieuses remises de prix. Les panoramas sont magnifiques; les prises de vues, à couper le souffle. Le terrain est conçu par l’architecte anglais Franck Pennick. Le complexe est habitué au golf de championnat. Pas convaincu qu’un golfeur ramènera deux cartes de 62 en ouverture de tournoi.

Ceci dit, je suis heureux pour Gooch. Heureux de le voir renouer avec la victoire. Surtout heureux de le voir performer au sein des Range Goats.

Et comme mentionné lors du reportage hier, je suis surtout ravi de voir les têtes d’affiche performer. C’est impératif pour le produit de la LIV de voir les mégavedettes performer. Mickelson semble en pleine forme, Watson va beaucoup mieux.

Reste encore Poulter, Niemann et Peirrera à élever leur jeu d’un cran et le spectacle atteindra des sommets.

Bref, rendez-vous jeudi, 22h sur TVA sports 2 pour du golf de soirée, alors que nous présenterons la ronde d’ouverture de la LIV en direct du Sentosa Golf Club à Singapour!