Antony Auclair réfléchit à son avenir dans la NFL

Après six saisons dans la NFL, Antony Auclair constate que sa carrière tire possiblement à sa fin. Sans fermer la porte à un retour l’automne prochain, l’ailier rapproché qui est libre comme l’air n’est clairement pas à la recherche d’un contrat.

Rencontré au stade Telus-UL, où il enseignait son savoir footballistique aux jeunes dans le cadre de son camp Rise en compagnie de son frère Adam, le Beauceron a confié qu’il n’avait pas la tête à la NFL à l’heure actuelle.

«Je suis en réflexion en ce moment. Je ne suis pas entièrement fermé, mais je suis dans un mode où je dis non à des équipes si des occasions se présentent.

«J’ai demandé à Sasha (Ghavami, son agent) de ne pas contacter personne. Si on se fait contacter, ce qui est certain c’est que les entraînements printaniers et le camp d’entraînement, ça ne m’intéresse vraiment pas», a-t-il expliqué.

Vivre autre chose

En d’autres termes, la seule possibilité de revoir Antony Auclair sur le terrain l’automne prochain, c’est s’il reçoit une offre après la période des camps d’entraînement, ce qui le ferait passer directement à la saison régulière.

«Et encore là, pour être honnête, je ne sais pas encore», a renchéri l’ancien du Rouge et Or.

S’il avait très bonne mine au terme de l’entraînement avec les jeunes du secondaire, Auclair n’a pas caché qu’il n’a actuellement pas le niveau de préparation souhaité pour renouer avec les rigueurs de la NFL.

«Je veux vivre autre chose un peu. Durant l’hiver, j’ai beaucoup redonné à la communauté du football au Québec. J’ai organisé ce camp et j’ai coaché au CNDF. J’essaie de m’impliquer, mais comme athlète, j’essaie de relaxer un peu plus et de penser à autre chose. Je reste en santé mais je ne suis pas en forme NFL», a-t-il constaté.

Le poids des blessures

Après quatre saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay, Auclair a poursuivi en 2021 avec les Texans de Houston, qui l’ont libéré l’automne dernier après leur camp d’entraînement.

Il est revenu au bercail pour soigner une blessure à un genou et à la fin octobre, les Titans du Tennessee l’ont embauché. Trois semaines plus tard, Auclair n’en pouvait plus.

«Au Tennessee, c’est moi qui ai demandé d’être libéré. Ma blessure m’a pas mal cassé. Je vais t’avouer que j’étais un peu tanné la saison passée. Les blessures, on ne les contrôle pas. C’est un risque du métier et tu sacrifies tellement. Je suis un peu tanné de cet aspect-là.»

Auclair en a parfois bavé avec les blessures lors des périodes d’entraînement obligatoires imposés par les équipes de la NFL et c’est pourquoi il n’entend plus s’imposer ce sacrifice, même si ça devait signifier que c’est la fin.

«Pour moi, c’est du surplus de travail dans la NFL qui amène beaucoup de blessures. Ça commence à sortir de plus en plus. Le camp d’entraînement, c’est six semaines vraiment intenses et il y a beaucoup de joueurs qui perdent leur carrière là. J’en ai vu passer des blessures incroyables. C’est ce qui m’est arrivé et je ne veux plus rien savoir de ça», a-t-il tranché.

Une première expérience satisfaisante

Autant pour Antony qu’Adam Auclair, le camp organisé pour les jeunes de la troisième à la cinquième secondaire a été une première expérience concluante.

«Les jeunes ont vraiment apprécié. La chose qui me tenait le plus à cœur, c’est que ça roule. Je ne voulais pas que des jeunes n’aient pas d’engagement moteur. Quand tu as cet âge-là, le nombre de répétitions est très important.

«On veut changer la mentalité qu’au football, il faut juste que tu sois gros et fort. En devenant un meilleur athlète, tu vas devenir un meilleur joueur de football et réduire les risques de blessures», a fait valoir Antony Auclair.

Si la matinée a fait place aux exercices en situations de jeu sur le terrain, l’après-midi était consacré à des conférences sur des sujets divers comme la nutrition, ainsi que la préparation physique et mentale.

«Je suis vraiment content du résultat. On va changer quelques affaires ici et là, mais on veut certainement répéter l’expérience», a pour sa part mentionné Adam Auclair.

Prêt pour le Rouge et Noir

Ce dernier a disputé une deuxième saison en 2022 dans la Ligue canadienne avec le Rouge et Noir d’Ottawa. Le secondeur avait été promu sur l’alignement partant en juillet dernier avant de subir une fracture à un pouce qui l’a tenu sur la touche pendant deux mois.

Il a terminé la campagne avec 44 plaqués défensifs et un sac du quart.

«Je vais arriver au camp d’entraînement pour reprendre mon rôle de partant. On verra ce qui arrive, mais c’est mon ambition. Quand tu y goûtes c’est trop le fun pour revenir en arrière», a-t-il affirmé.

Auclair estime qu’après quelques années de vaches maigres, le Rouge et Noir est mûr pour rebondir. L’entraîneur-chef Bob Dyce en sera à sa première saison et il a aussi amené à bord de nouveaux coordonnateurs à l’attaque et en défense.

«Il y a un vent de renouveau. On fait confiance à coach Dyce. On sera prêt à travailler pour lui.

«Je pense qu’on est en train de tourner le coin. Avec un quart-arrière comme (Jeremiah) Masoli, on va avoir une bonne équipe. On a de bons receveurs et on a amélioré notre ligne offensive pendant la saison morte. En défense, on a les mêmes gars qui reviennent. Ça allait bien l’an dernier et on va essayer de poursuivre ce bon travail.»

Le camp d’entraînement se mettra en branle à la mi-mai.