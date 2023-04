Tennis: Novak Djokovic forfait à Madrid

Le numéro un mondial Novak Djokovic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid qui débute lundi, ont confirmé à l'AFP, les organisateurs du tournoi samedi, deux jours après l'annonce du forfait de Rafael Nadal.

À un mois de Roland Garros, où le Serbe tentera de remporter un 23e titre en Grand Chelem, (un record absolu chez les hommes), «Djoko» traîne des douleurs au coude droit, et est «inapte à participer» au tournoi madrilène, ont déclaré les organisateurs sur Instagram.

«Nous te souhaitons un prompt rétablissement, nous espérons te revoir sur les courts le plus vite possible, Nole !», ont-ils ajouté dans leur message posté sur les réseaux sociaux.

Samedi, Djokovic a été éliminé en quarts de finale du ATP 250 de Banja Luka 6-4, 7-6 (8/6) par son compatriote et 70e joueur mondial Dusan Lajovic, ce qui a suscité de nouvelles inquiétudes quant à la suite de sa saison.

«Il a bien joué, il a été solide. J'étais en dessous du niveau que je souhaite atteindre. [...] C'est simplement le sport. J'essayais mais ça n'allait pas. Je ne me sentais pas très bien physiquement sur le court. Mes jambes étaient lentes», a commenté le N.1 mondial de 35 ans après sa défaite.

Ce revers intervient quelques jours après une autre élimination dès les huitièmes de finale au Masters 1000 de Monte-Carlo, face à l'Italien Lorenzo Musetti (21e mondial), 4-6, 7-5, 6-4.

«Pour Roland-Garros. Ce n'est pas un secret. C'est le tournoi où je veux jouer mon meilleur tennis et j'y travaille. Là-bas, les conditions sont complètement différentes par rapport à Monte-Carlo et à Banja Luka. On verra. Il y a encore pas mal de semaines pour jouer et pour s'entraîner», a-t-il assuré samedi.

Le forfait de Djokovic pour le tournoi madrilène intervient deux jours après la vidéo postée par son grand rival Rafael Nadal sur les réseaux sociaux, où l'Espagnol explique qu'il ne pourra pas, lui non plus, participer au Masters 1000 de Madrid cette année, toujours en délicatesse avec sa «grosse blessure» au psoas, contractée en Australie, en janvier.