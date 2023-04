«La direction du CH est de beaucoup supérieure à la précédente»

Serge Savard entrevoit l’avenir des Canadiens avec optimisme.

L’ancien directeur général et défenseur a pleinement confiance aux dirigeants en place, qu’il estime supérieurs aux précédents.

«Il ne faut pas regarder la manière avec laquelle ils ont terminé la saison. Le Canadien a été très malchanceux avec les nombreuses blessures. Il faut donner la chance au coureur. Je pense qu’on a une direction beaucoup supérieure à la précédente. J’ai confiance en l’avenir de l’équipe», a déclaré Savard dans une entrevue accordée à TVA Sports dans l’avant-match du troisième affrontement entre les Golden Knights et les Jets, samedi après-midi.

Selon lui, il manque «deux ou trois bons joueurs pour donner un bon coup de départ à l’organisation».

«On a sûrement un marqueur de 50 buts en Cole Caufield. La décision de se faire opérer en pleine saison a été la bonne. Si on ajoutait un joueur semblable, ça ferait une différence.»

«Lafleur était en avant de la parade»

Par ailleurs, il y a exactement un an, le Québec pleurait le décès du légendaire Guy Lafleur. Savard garde évidemment d’excellents souvenirs de son illustre coéquipier.

«Tous ceux qui ont joué avec lui en gardent tellement de bons souvenirs. Il a été le meilleur joueur de la Ligue nationale pendant six ans. Il a pris trois ans avant d’arriver à son apogée, après quoi il a dominé la ligue complètement. Il était en avant de la parade.»

«C’est un bon exemple de joueur d’équipe. Un but contre était aussi important qu’un but pour et tout le monde l’avait compris. Lafleur ne se prenait pas pour un autre. Il ne se voyait pas plus grand que les autres joueurs de l’équipe.»

Quelle place «Le Démon blond» occupe-t-il parmi les plus grands joueurs de l’histoire des Canadiens?

«Je ne veux pas en mettre un devant l’autre. Selon moi, il y a eu trois grands joueurs dans l’ère moderne : Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Un gars comme Larry Robinson a été un grand joueur, mais je ne le mettrais pas au même niveau que Lafleur», a indiqué Savard.

