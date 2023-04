«Je pense avoir joué mon dernier match avec Laval»

Le Rocket de Laval a tenu son bilan de fin de saison samedi à la suite d’une élimination crève-cœur en deux matchs face aux Comets d’Utica lors de la série de qualification de la Coupe Calder.

La formation lavalloise était tout près de forcer la tenue d’un match ultime dans cette série deux de trois, mais les Comets ont égalisé le pointage alors qu’il restait moins de deux secondes au match avant que l'attaquant Samuel Laberge ne permette à son équipe de se sauver avec la série.

Le fougueux attaquant du Rocket Rafaël Harvey-Pinard se dit très satisfait de la saison qu’il a connue, malgré le dénouement de celle-ci.

«Ç'a été une saison avec beaucoup d’apprentissage dans mon cas, par contre, ça ne s’est pas terminé comme je l'aurais voulu, c’est dommage, mais je pense que les gars peuvent être fiers d’avoir participé aux séries avec le nombre de blessés qu’on a eus», a déclaré samedi Harvey-Pinard devant les médias.

Le natif de Jonquière a fait écarquiller bien des yeux grâce à ses performances remarquables avec le grand club. Il a terminé la saison avec un total de 20 points, dont 14 buts, en 34 matchs avec le Tricolore.

Le principal intéressé a affirmé que ses jours avec le Rocket de Laval sont maintenant derrière lui et qu’il est prêt à rejoindre la formation du grand club à temps plein.

«Je pense que j'ai joué mon dernier match avec Laval, mais je le répète, le camp d'entraînement va tellement être important. Avec tous les blessés du CH qui vont revenir, je vais devoir prouver que je mérite ma place à temps plein», a déclaré le choix de septième tour du Tricolore en 2019.

Richard espère revenir

L’attaquant Anthony Richard a mentionné lors de ce post-mortem qu’il souhaite être de retour dans l’entourage du Canadien en vue de la prochaine saison.

«J'ai aimé les conversations avec Martin et Kent quand je suis parti la dernière fois. J'aime le jeu que préconise Martin et ce que JF (Jean-François Houle) amène ici. [...] Mon but, c'est de faire l'équipe au camp. Je pense que j'aurais une chance comme ils connaissent mon jeu et que j'ai montré que je peux produire», a-t-il ajouté.

Le Trifluvien, qui est sans contrat en vue de la prochaine campagne, a été un élément important pour la troupe de Jean-François Houle cette saison. Il a amassé un total de 67 points, dont 30 buts, en 60 matchs dans l’uniforme lavallois.

Richard a également eu la chance de se faire valoir avec le Canadien, amassant cinq points, dont trois buts, en 13 matchs.