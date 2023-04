Une prédiction audacieuse de Louis Domingue

Louis Domingue a la chance de vivre le parcours des Rangers en séries éliminatoires de très près, lui qui a été l’un des «Black Aces» rappelés par l'équipe.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi, le Québécois a expliqué pourquoi son équipe connaît du succès depuis le début de la série contre les Devils du New Jersey.

«Les Rangers sont allés chercher deux gagnants de la coupe Stanley pendant la période des transactions. Ajouter Vladimir Tarasenko et Patrick Kane, ça ne peut qu'aider. Ce qu'on voit en ce moment, c'est l'expérience des Rangers. Le long parcours en séries de l'an dernier a certainement aidé à se préparer pour cette année. On voit que ça rapporte en ce moment.»

Celui qui a affronté les Rangers en tant que membre des Penguins, lors des éliminatoires de 2022, croit que les hommes de Gerard Gallant ont trouvé la recette pour remporter cette série de premier tour.

«On favorisait les Devils parce qu'ils créaient beaucoup d'offensive avec les revirements pendant la saison régulière. Ce qu'on voit dans la série, c'est plutôt le contraire. C'est nous qui faisons ça et on en profite pour marquer des buts.»

Le gardien réserviste estime également que sa formation a la profondeur nécessaire pour avoir un long parcours en séries éliminatoires.

«Nos deux premiers trios sont imbattables. Ce sera vraiment dur de compétitionner contre eux. Ils ont de l'expérience, de la vitesse et des habiletés offensives. J'ai vraiment trouvé que notre effort du côté défensif nous permet de produire encore plus du côté offensif.»

Domingue a même osé se mouiller en y allant d'une prédiction audacieuse.

«J'aime bien nos chances de voir notre équipe sortir gagnante de l'Est et se retrouver en finale, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les séries éliminatoires.»

