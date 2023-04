Qui est le meilleur espoir de la LNH entre les poteaux?

S’il est difficile d’évaluer les probabilités qu’un espoir se taille une place dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il est d'autant plus ardu de se prêter à cet exercice avec de jeunes gardiens de but.

En 2022-2023, seules trois recrues ont eu droit à plus de 30 départs dans le circuit Bettman: Stuart Skinner, Logan Thompson et Ukko-Pekka Luukkonen.

Dès la saison prochaine, plusieurs autres jeunes portiers pourraient avoir un impact immédiat avec leur nouvelle équipe. En voici cinq.

Dustin Wolf - Flames de Calgary

On ne se racontera pas d’histoire: le chemin vers la LNH est très sinueux pour un gardien de petit gabarit. Cette saison, deux portiers de moins de 170 lb et 13 hommes masqués de 6 pi et moins ont disputé un match. Parmi eux, Wolf, 22 ans, a eu droit à son baptême du feu en fin de saison. Choix de septième ronde, le Californien a l'habitude de faire taire les détracteurs: il a été élu deux fois de suite gardien de l’année dans la Ligue américaine (AHL) et vient de mettre la main sur le prestigieux Les Cunningham, équivalent du trophée Hart.

What a moment for Dustin Wolf and his family#Flames pic.twitter.com/iH734UbJcv — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) April 13, 2023

Yaroslav Askarov - Predators de Nashville

S’il y a bien quelque chose qui a marqué l’ère David Poile à Nashville, c’est la qualité des gardiens qui se sont succédé avec les «Preds». Depuis 25 ans, Tomas Vokoun, Pekka Rinne et Juuse Saros se sont passé le flambeau. Un autre portier européen pourrait bientôt faire couler beaucoup d’encre au Tennessee. Askarov, 11e choix au total en 2020, a affiché un taux d’efficacité de ,911 à sa première saison dans l’AHL et a disputé un match dans la LNH. Fait cocasse: seulement six autres gardiens droitiers ont joué dans le circuit Bettman cette saison.

Askarov got the shootout win and then started bench pressing with the net 🔥 pic.twitter.com/3OkyxsGZJt — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 11, 2023

Jesper Wallstedt - Wild du Minnesota

Épatant lors des deux derniers Championnats du monde de hockey junior, Wallstedt a un coffre à outils presque sans égal. Le jeune homme de 20 ans a, à quelques livres près, le même gabarit qu’un certain Carey Price - 6 pi 3 po, 214 lb -, a des aptitudes techniques remarquables pour son âge et ne panique jamais devant le filet. Si Filip Gustavsson poursuit son étonnante progression, le Wild pourrait compter sur le plus redoutable tandem suédois du circuit.

But Wallstedt -

Sebastian Cossa - Red Wings de Detroit

Le 15e choix au total en 2021, sélectionné quelques instants avant Wallstedt, n’est pas sans rappeler Ben Bishop. Doté d’un gabarit impressionnant, le natif de Hamilton a mené les Oil Kings d’Edmonton vers le championnat de la Ligue junior de l’Ouest en 2022. Ses 6 pi 6 po et 210 lb ne lui ont toutefois pas permis de s’établir dans l’AHL à sa première saison professionnelle. Il s’est plutôt fait la main avec le Walleye de Toledo, dans l’ECHL, où il a affiché un taux d’efficacité de ,913. Un (très gros) diamant brut.

Devon Levi - Sabres de Buffalo

Lorsque les Panthers de la Floride ont échangé le Montréalais et un choix de premier tour pour mettre la main sur Sam Reinhart, en 2021, personne ne pensait qu’il allait devenir la pièce maîtresse de la transaction un peu moins de deux ans plus tard. Double récipiendaire du trophée Mike Richter dans la NCAA, Levi est instantanément devenu l’homme de la situation dès son arrivée à Buffalo. Il a d’ailleurs presque traîné les Sabres en séries éliminatoires en fin de saison. Un candidat pour le trophée Calder en 2023-2024.