Que s'est-il passé entre Pat Maroon et les partisans dans le corridor?

Un incident, non capté par les caméras de télévision, fait réagir à Toronto, au lendemain de l'écrasante victoire des Maple Leafs face au Lightning dans le deuxième match de cette série.

Lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, vendredi, Renaud Lavoie a expliqué ce qui s'était vraiment passé.

«On aurait aussi pu assister à un incident lorsque Pat Maroon a été expulsé en fin de rencontre. Ça criait pas mal fort et ça aurait pu déborder dans le corridor. C'est un petit corridor d'environ 30 ou 40 mètres, mais ce sont 30 ou 40 mètres de trop quand tu es Pat Maroon et que tu dois passer au travers des partisans. Ça fait deux matchs que les partisans tentent de s'en prendre à lui. On a été chanceux de ne pas assister à un incident violent.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports estime que des ajustements devront être apportés par la sécurité avant que les choses débordent au Scotiabank Arena.

«Il y a eu deux scènes où la sécurité au Scotiabank Arena devait intervenir de façon importante pour expulser des spectateurs. Ça aurait pu être très violent. Ce sont des scènes qu'on ne veut pas voir. C'est une situation qui ne peut absolument pas se reproduire.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.