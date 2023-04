Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 22 avril qui en valent le détour.

Boxe : Marie-Pier Houle c. Sandy Ryan

Marie-Pier Houle fait preuve d’un grand courage en allant se battre chez sa rivale Sandy Ryan, en Grande-Bretagne. Il est très difficile de remporter un combat en tant qu’étranger dans le royaume de Charles III, même si la boxeuse québécoise a dit ne pas y être venue en touriste. Houle (8-0-1, 2 K.-O.) est toujours invaincue et une victoire à Cardiff lui permettrait de mettre la main sur la ceinture de championne des super-plumes de l’IBF.

Si le combat est serré, on peut s’attendre à voir Ryan (5-1-0, 2 K.-O.) triompher grâce aux cartes des juges. Les deux pugilistes ne sont pas reconnues comme des cogneuses non plus, et le combat devrait se rendre à la limite. Houle devra être très convaincante pour charmer les juges avec sa boxe, mais parier sur elle pourrait se révéler aussi audacieux que payant.

Prédiction : Victoire de Marie-Pier Houle – 5,60

Hockey : Devils du New Jersey c. Rangers de New York

Les Rangers ont pris une confortable avance de 2 à 0 dans cette série de premier tour en remportant les duels au New Jersey. Les Devils sont donc conscients qu’ils devront produire quelque chose de spécial au Madison Square Garden pour revenir dans le coup. Les «Diables» ont un excellent dossier de 28-9-4 à l’étranger en 2022-2023 ; il est même meilleur que leur fiche à domicile de 24-13-4. «Profitez encore de cette opportunité. Réalisez que vous êtes l’une des 16 équipes à avoir cette chance. Nous avons encore l’occasion de faire quelque chose de spécial», est le message qu’a fait passer l’entraîneur-chef Lindy Ruff à l’entraînement de vendredi. Ne reste plus qu’à le prouver sur la glace.

Prédiction : Victoire des Devils du New Jersey – 2,20

Basketball : Grizzlies de Memphis c. Lakers de Los Angeles

Plusieurs pensent que les Grizzlies tendent un piège à LeBron James et aux Lakers. La protection rapprochée du Canadien Dillon Brooks à l’endroit de la vedette de la NBA fait beaucoup jaser, et pour l’instant, ça se passe plutôt bien pour Memphis. L’équipe du Tennessee a remporté le deuxième duel de cette série de premier tour en laissant James s’occuper de l’attaque plutôt que le tout aussi dangereux Anthony Davis.

Les deux prochaines rencontres seront disputées à Los Angeles. Malgré leur excellent rendement en saison régulière, les Grizzlies n’ont maintenu qu’une fiche de 16-25 à l’étranger. Le résultat du match numéro 3 dépendra du calme qu’afficheront les Lakers devant leurs partisans.

Prédiction : Victoire des Lakers de Los Angeles – 1,55