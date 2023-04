Oublier la dernière victoire pour mieux avancer

Pour une rare fois cette saison, le CF Montréal est sorti vainqueur de l’un de ses duels. Il faudra néanmoins oublier rapidement ce triomphe en Championnat canadien, puisque de meilleures équipes attendent au tournant.

Sans manquer de respect au Vaughan Azzurri, une équipe semi-professionnelle de l’Ontario, il n’est pas les Red Bulls de New York, que le Bleu-Blanc-Noir recevra samedi au Stade Saputo. Néanmoins, ce résultat de 2 à 0 a permis de prouver qu’il y avait encore des choses qui fonctionnaient.

«C’est un match complètement différent, avec un adversaire d’un autre niveau, a rappelé jeudi en point de presse l’entraîneur-chef Hernan Losada. On connait la qualité des Red Bulls. [Ils ont] un style de jeu très clair avec de la pression et des duels, donc ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas le même match que mardi.»

New York n’est pas plus impressionnant que Montréal cette saison, avec une seule victoire à sa fiche en huit matchs. Accordant très peu de buts, mais en marquant aussi peu, les Red Bulls ont cinq verdicts nuls à leur dossier.

«Il faudra trouver les ingrédients. La victoire, samedi, est super importante pour tout le monde, a plaidé le défenseur Rudy Camacho. Pour la confiance du groupe, pour le reste de la saison. C’est surtout la façon de jouer. Il va falloir qu’on trouve des solutions. On est en train de les chercher.»

Échapper à la pression

La troupe de Gerhard Struber aime se porter à l’attaque et déranger les défenseurs quand ceux-ci ont le contrôle du ballon. Losada aura d’ailleurs l’embarras du choix avec sa dernière ligne de défense, puisque la plupart des joueurs sont en forme.

«Avec une équipe qui presse beaucoup, il faut rester intelligent et essayer de couper cette première ligne de pression, a-t-il indiqué. Chaque match est différent. Je vais demander à mes joueurs de jouer un peu plus rapidement dans la construction pour donner plus de temps aux joueurs offensifs pour délivrer [le ballon] entre les lignes.»

Dans tout ce langage technique, on retient que la vitesse sera un atout d’un côté comme de l’autre. Ariel Lassiter a montré de belles choses dans le couloir gauche contre Vaughan, et son profil de rapide ailier semble plaire au pilote argentin. Au milieu, c’est aussi Bryce Duke qui s’est établi après avoir été acquis la semaine dernière en retour de Kamal Miller.

«Ils ont déjà joué deux matchs. Ils se sont adaptés rapidement à notre façon de jouer et à leurs nouveaux coéquipiers. Ils apportent beaucoup de fraicheur à l’équipe», a renchéri Losada.

Après le match de samedi, le CF Montréal retournera sur la route pour y affronter le Sporting de Kansas City, le 29 avril.