Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 21 avril qui en valent le détour.

Hockey : Rocket de Laval c. Comets de Utica

Au premier tour des séries de la Ligue américaine, le Rocket n’a déjà plus aucune marge de manœuvre. Le club-école du Canadien de Montréal a été humilié par la marque de 4 à 0 à la maison, mercredi soir, et devra désormais gagner les deux matchs suivants pour espérer passer à la ronde suivante. Le défi s’annonce grand, mais l’entraîneur-chef Jean-François Houle a un as dans sa manche. Le Rocket est sorti vainqueur de ces trois plus récents rendez-vous à Utica. Nul doute qu’Anthony Richard et Rafaël Harvey-Pinard mettront les bouchées doubles pour prolonger leur saison.

Prédiction : Victoire du Rocket de Laval – 1,95

Tennis : Francisco Cerundolo c. Daniel Evans

Dans un match quart de finale qui s’annonce explosif à Barcelone, deux tennismen en mission s’affrontent. Cerundolo a disposé de l’un des meilleurs joueurs au monde sur terre battue, le Norvégien Casper Ruud, tandis qu’Evans s’est débarrassé facilement de la sixième tête de série, Karen Khachanov. Il ne s’agit que du second duel entre l’Argentin et le Britannique, classés respectivement 26e et 32e. Evans l’avait emporté en trois manches, aux Internationaux de France de l’année dernière. Il faudrait aussi s’attendre à un match serré qui pourrait toutefois pencher en la faveur de Cerundolo, qui est plus constant en 2023.

Prédiction : Victoire en trois manches de Francisco Cerundolo – 3,80

Hockey : Bruins de Boston c. Panthers de la Floride

Les Panthers sont dans la tête des Bruins, après une victoire convaincante de 6 à 3 pour égaler la série 1 à 1, mais la troupe de Jim Montgomery sait répondre à l’adversité. Boston n’a subi des défaites consécutives que deux fois cette saison, soit en janvier et en mars. Les gros chats auront l’avantage de la glace à Sunrise, mais les Bruins ont été la meilleure équipe de la Ligue nationale à l’étranger en 2022-2023, en vertu d’un dossier de 31-8-2. Rappelons toutefois que le capitaine Patrice Bergeron reste un cas douteux en vue de ce troisième duel.

Prédiction : Victoire des Bruins de Boston – 1,62