Les Athletics pourraient rejoindre les Raiders à Las Vegas

Le déménagement des Raiders, qui ont quitté Oakland au profit de Las Vegas en 2020, semble avoir fait boule de neige, car les Athletics ont l’intention de les imiter, un déménagement étant dans leurs carnets pour 2027.

Ainsi, le quotidien «Las Vegas Review-Journal» a rapporté jeudi que l’équipe du baseball majeur avait conclu une entente pour l’achat d’un terrain de 49 acres (NDLR : environ 43 560 pieds carrés) situé tout juste à l’ouest de la célèbre Strip de Las Vegas. À l’heure actuelle, aucun accord relatif à la construction d’un stade à cet endroit n’est officiel, mais il reste que la concession semble exaspérée de tourner en rond à Oakland, où elle a tenté de faire bâtir une nouvelle infrastructure pour remplacer le vétuste O.co Coliseum. D’ailleurs, l’objectif précis serait l’aménagement d’un stade à toit partiellement rétractable de 35 000 places approximativement dont le coût estimé est de 1,5 milliard $.

«Pendant longtemps, nous étions sur des voies parallèles avec Oakland, mais nous avons porté notre attention sur Las Vegas afin d’obtenir une entente pour les Athletics et de leur trouver un domicile à long terme, a affirmé le président du club, Dave Kaval, au journal en question. Durant plus de 50 ans, Oakland a constitué un lieu magnifique pour nous, sauf que nous devons mettre fin à cette saga vieille de 20 ans. Nous pensons qu’il y a possibilité d’y arriver dans le sud du Nevada.»

Une mairesse peu convaincue

De son côté, la mairesse de la ville californienne où évoluent les A’s, Sheng Thao, a admis que les pourparlers avec l’organisation concernée tirent à leur fin.

«Je suis très déçue que les A’s aient choisi de ne pas négocier avec la Ville d’Oakland à titre de véritable partenaire, d’une façon respectant la longue relation entretenue entre l’équipe, la municipalité et les partisans. La Ville a effectué plusieurs tentatives allant au-delà des attentes pour garder les A’s ici. Dans les trois derniers mois, nous avons réalisé des progrès significatifs pour conclure un accord, a-t-elle déclaré au quotidien San Francisco Chronicle. Cependant, dans une époque de déficits budgétaires, je refuse de compromettre la sécurité et le mieux-être de nos résidents. Considérant ces faits, nous cessons nos négociations et nous regardons d’autres alternatives pour le redéveloppement du terminal Howard.»

Conséquemment, il faut oublier la mise en place d’un nouveau domicile pour le club à cet endroit. «Il est clair à mes yeux que les A’s n’ont aucune intention de demeurer à Oakland. Ils ont simplement utilisé ce processus de négociation avec nous pour obtenir une meilleure entente à Las Vegas. Je ne suis pas intéressée à continuer ce jeu. Les partisans et les résidents méritent mieux», a insisté la mairesse.

Marchés sportifs aux antipodes

Las Vegas a la cote dans le monde du sport depuis quelques années. En plus des Raiders, elle a accueilli les Golden Knights, équipe de la Ligue nationale de hockey ayant disputé sa première saison en 2017-2018. Au baseball, la ville mise sur un club AAA depuis 1983, les Aviators, justement affilié aux A’s.

Pendant ce temps, Oakland perdra vraisemblablement une troisième concession en peu de temps : les Warriors de Golden State ont parcouru quelques kilomètres pour s’établir au Chase Center de San Francisco en 2019. Les Athletics continuent également d’en arracher aux guichets. Ils ont joué 12 fois devant leur public depuis le début de la campagne 2023 et ont attiré en moyenne 11 025 spectateurs par rencontre, ce qui est le pire total des majeures.