Golf: le patron du circuit LIV défend ses liens avec Ryad

Greg Norman, le patron du circuit LIV, compétition de golf financée par des fonds saoudiens et dissidente du circuit PGA, a défendu jeudi ses liens avec Ryad et assuré que le golf était « une force de progrès ».

Le circuit a été accusé par l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) de participer à du « sportwashing », procédé qui permet à un pays d’améliorer sa réputation par l’intermédiaire du sport, au bénéfice de Ryad pour parer les critiques envers son bilan en la matière, notamment après l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

Le circuit LIV est financé par le Fonds d’investissement public (PIF) , le fonds souverain du royaume dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Sa création avait ébranlé le monde du golf en 2022, en attirant de nombreuses stars du golf avec des dotations record de 25 millions de dollars par épreuve.

Mohammed ben Salmane a été désigné par des responsables turcs et américains comme le commanditaire de l’assassinat. « MBS » a dit plus tard assumer, en tant que dirigeant, la responsabilité du meurtre, niant cependant en avoir eu connaissance avant qu’il ne soit commis.

Greg Norman a déclaré jeudi à Adelaïde, à la veille du début du championnat en Australie pour la première fois, n’avoir jamais rencontré Mohammed ben Salmane pour parler du bilan du pays en matière de droits de l’homme, soulignant que ce n’était pas son travail.

« Pourquoi? Parce que je suis le PDG de LIV Golf Investments et c’est ce à quoi je me consacre, je me consacre au golf et je reste concentré sur le golf », a-t-il déclaré à Adélaïde.

« Le golf est une force de progrès », a-t-il ajouté. « J’ai construit des parcours de gold dans des pays du tiers monde, dans des pays communistes. Donc le golf est une force de progrès ».

La veille, une chercheuse de HRW, Joey Shea, avait accusé le circuit LIV de participer à du «sportwashing».

« Nous considérons vraiment que LIV Golf constitue une tentative majeure de "sportswashing" par l’Arabie saoudite pour couvrir ses abus flagrants », a-t-elle dit sur la chaîne australienne ABC.

Assis aux côtés de Greg Norman, le Premier ministre d’Australie-méridionale Peter Malinauskas a assuré qu’accueillir le tournoi était un atout économique.

« LIV n’est pas un représentant de l’Arabie saoudite, LIV est un tournoi de golf qui chamboule le paysage et je pense que c’est une bonne chose », a dit M. Malinauskas.