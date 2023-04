Canada Soccer: au tour du secrétaire général de partir

Quelques mois après la démission de l’ex-président de Canada Soccer Nick Bontis, voilà que le secrétaire général de l’organisation controversée a annoncé son départ, jeudi.

Earl Cochrane était au poste depuis moins d’un an, mais ses jours étaient comptés avec la fédération. En février, un vote de non-confiance de la part des provinces canadiennes avait mené à la démission de Bontis.

L’organisation a publié un communiqué pour confirmer la nouvelle, citant une décision mutuelle qui sera effective à partir du 12 mai.

«Je suis fier du rôle que j’ai joué dans la stabilisation de cette organisation à travers plusieurs périodes de succès et de défis», a déclaré Cochrane, qui avait occupé différents postes avec Canada Soccer avant celui-ci.

«Earl s’est bâti une réputation de leader progressif et réfléchi et il a travaillé chaque jour pour la croissance et le développement du soccer à travers le pays», a louangé la présidente intérimaire Charmaine Crooks.

Selon le quotidien «Toronto Star», les résultats d’un sondage mené auprès d’employés de Canada Soccer n’étaient pas flatteurs à l’endroit de Cochrane.

Il avait été promu au poste de secrétaire général en juin dernier, après un processus de sélection ayant duré neuf mois.

Canada Soccer s’est retrouvé dans la tourmente dans les dernières années, notamment en raison des coupes budgétaires que l’organisation a effectuées au sein du programme national féminin et de l’entente restrictive qu’elle a paraphée avec Canadian Soccer Business.