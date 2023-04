C’est le Pierre-Luc Dubois des grands soirs qui s’est présenté T-Mobile Arena de Las Vegas, hier soir, alors que les Jets de Winnipeg l’ont emporté de façon décisive contre les Golden Knights dans le premier match de la série entre les deux équipes.

Après avoir préparé le premier but du match, inscrit par son coéquipier Kyle Connor, Dubois en a marqué un lui-même et les Jets n’ont plus regardé derrière par la suite.

«Hier, Pierre-Luc Dubois était le meilleur joueur dans ce match-là», a lancé, sans hésiter, le chroniqueur et animateur Tony Marinaro lors de son passage à «JiC», ce soir.

Tony a même avancé qu’il s’agissait de l’un des trois meilleurs matchs du Québécois dans la LNH, saluant notamment son jeu robuste.

«Huit mises en échec, et il y en a une que j'ai entendue de chez moi, et lui il est à Vegas», a illustré ce fier Montréalais.

Voyez son intervention complète en vidéo principale.