NFL: après ses deux commotions cérébrales, Tua Tagovailoa a pensé à la retraite

Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa a révélé qu'il avait réfléchi à la possibilité de mettre fin à sa carrière l’an dernier, après avoir subi des commotions cérébrales.

Il a été questionné à ce sujet mercredi, dans le cadre d’une conférence de presse tenue en marge des activités de printemps de son organisation.

«Je pense avoir considéré cette option, vous savez, pour un certain moment. Je me suis assis avec ma famille et avec mon épouse pour avoir ce type de conversation.»

«Ça aurait été dur pour moi de quitter le sport à un si jeune âge. J’ai aussi pensé à mon fils. J’ai toujours rêvé de jouer assez longtemps pour qu'il soit conscient de ce que son père fait dans la vie. C’est ma santé et mon corps. J’ai l’impression d’avoir pris la bonne décision pour moi et ma famille. J’adore le football. Si ce n’était pas le cas, j’aurais accroché mes épaulettes il y a longtemps.»

En 2022, Tagovailoa a au moins souffert de deux commotions cérébrales. Ses déboires se sont amorcés lors de la troisième semaine d’activités dans un match contre les Bills de Buffalo. Il avait paru chancelant après avoir encaissé un dur contact, mais les Dolphins avaient indiqué qu’il avait souffert d’une blessure au dos et non d’une commotion.

Quatre jours plus tard, Tagovailoa a participé à la rencontre des siens contre les Bengals de Cincinnati. Il a quitté le match sur une civière au deuxième quart après que sa tête eut heurté le terrain à la suite d'un sac. Des images de lui avec les mains crispées en ont choqué plusieurs.

Le calvaire du pivot de 25 ans ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a subi une autre commotion cérébrale pendant le duel du 25 décembre contre les Packers de Green Bay. C’était son dernier match de la saison.

Du jiu-jitsu

Afin de ne pas revivre l’enfer qu’il a vécu l’année passée, Tagovailoa a décidé de sortir des sentiers battus et de suivre des cours de jiu-jitsu.

«Je voulais apprendre comment tomber, a expliqué le quart-arrière. J’ai appris des techniques que je n’ai pas l’intention de vous révéler. Mais j’ai principalement appris la leçon sur les chutes. On pense que c’est facile de tomber et de ne pas se frapper la tête, mais c’est assez complexe.»

En 2023, Tagovailoa disputera sa quatrième saison dans la NFL. Le cinquième choix au total du repêchage de 2020 a réussi 65,7 % des passes qu’il a tentées pour 8015 verges et 52 touchés en 36 parties en carrière.