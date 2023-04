LNH: Ryan Suter est un homme détesté dans son ancien vestiaire au Minnesota

Opposé aux Stars de Dallas au premier tour éliminatoire, le Wild du Minnesota doit composer avec des rivaux solides et aussi avec les nombreux coups de bâton du désagréable Ryan Suter, un vieux complice devenu un ennemi aux yeux de plusieurs joueurs.

Le vétéran a porté les couleurs du Wild de 2013 à 2021. Ayant débarqué à St. Paul avec un contrat de 13 ans et de 98 millions $, il devait mener la concession à de grandes réussites. Cependant, au cours de son passage au sein de l’organisation, celle-ci n’a jamais dépassé la deuxième ronde et Suter a vu son entente rachetée à l’été 2021. Dallas l’a ensuite embauché grâce à un pacte de quatre ans et de 14,6 millions $ afin de poursuivre sa carrière avec les Stars.

Aussi, l’animosité des séries aidant, il semble que certaines langues dans le vestiaire de l’ancienne formation de Suter soient prêtes à se délier. Ainsi, le journaliste du site The Athletic Michael Russo a rapporté que la victoire de 3 à 2 acquise en deuxième prolongation dans le premier affrontement de la série, lundi, avait largement plu aux vainqueurs, et pas seulement à cause de l’enjeu.

«[Frédérick] Gaudreau joue blessé et semblait ennuyé par moments. [Jake] Middleton, qui fut sensationnel, a peiné à retourner au banc une fois. Idem pour [Marcus] Johansson et [Kirill] Kaprizov, qui a encaissé quelques double-échecs vicieux de Ryan Suter, pas du tout populaire dans son ancien vestiaire, a écrit Russo. Ils ont décrié pas mal l’ex-défenseur du Wild durant leurs célébrations d’après-match.»

Un cas ingérable

Quand Suter a quitté le Minnesota, certaines sources locales ont fait état de relations plutôt tendues entre le joueur et ceux qui le côtoyaient. Le réseau SKOR North a déjà évoqué une altercation entre le défenseur et un entraîneur-chef, ce qui aurait rendu le principal concerné impossible à diriger aux yeux de plusieurs. Sauf que le vétéran se trouvait en termes harmonieux avec le propriétaire de la concession, Craig Leipold, et le tout ne plaisait pas à de nombreux acteurs de l’organisation, d’après ces médias.

Pour sa part, le journaliste du quotidien «Star Tribune» Jim Souhan a précisé il y a quelques années que Suter et Zach Parisé, guère plus apprécié dans le vestiaire, représentaient un mal nécessaire. «Quand ils performaient comme des vedettes, le duo des divas était toléré. Lorsqu’ils ont commencé à décliner, ils sont devenus de véritables maux de tête dignes d’une migraine, a-t-il rédigé peu après le départ de l’arrière en juillet 2021. La surprise fut le départ de Suter. Son jeu solide, sa remarquable résistance et le fait d’embrasser le propriétaire n’ont pu le sauver. Cela se veut une leçon pour tous les jeunes hockeyeurs ambitieux au Minnesota : votre carrière durera plus longtemps si vous êtes bon dans le vestiaire.»