Le DG des Blues écorche la nouvelle génération

Dépassé par les événements après une saison désastreuse des Blues de St. Louis, le directeur général Doug Armstrong a tenu un bien drôle de point de presse, mercredi.

Armstrong a avoué qu’il n’arrivait pas du tout à comprendre la nouvelle génération de joueurs. L’homme de hockey œuvre dans le milieu depuis belle lurette – il était adjoint au directeur général chez les North Stars du Minnesota en 1992-1993 – et on pourrait le considérer comme un vieux de la vieille.

Celui qui occupe le poste de DG des Blues depuis 2010-2011 y est allé d’une tirade envers les jeunes digne de celle d’un vénérable oncle à un party de famille.

«Ils vont jouer 18 minutes et ils seront satisfaits de la séquence de 18 secondes de leur jeu qui sera partagée sur Youtube et obtiendra un million de "J’aime", a pesté Armstrong, tel que cité par le St. Louis Post-Dispatch. Je dois essayer de comprendre pourquoi ils raisonnent de cette façon. C’est un bon projet estival pour un vieil homme comme moi.»

Armstrong a renchéri : à en juger par ses propos, il a toutes les misères du monde à transmettre son message au vestiaire.

«Je ne me suis jamais senti aussi déconnecté de mes joueurs», a-t-il confié.

Or, pour espérer connaître du succès à nouveau, les Blues devront s’en remettre à leurs jeunes, notamment Jordan Kyrou et Robert Thomas. Les espoirs Zachary Bolduc, Jake Neighbours et Scott Perunovich seront aussi appelés à jouer un rôle important, éventuellement.

Les Blues ont terminé la saison au 23e du classement général avec une fiche de 37-38-7; une déception considérable pour la formation du Missouri, qui avait fini neuvième en 2021-2022.