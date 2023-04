«Il n’y a pas de panique» - Mitch Marner

TORONTO | Il y a des thématiques récurrentes dans l’environnement des Maple Leafs. La pression de gagner, chasser les démons du passé et la gestion des émotions restent toujours des enjeux.

Au lendemain d’un atroce départ dans cette série contre le Lightning de Tampa Bay avec un revers de 7 à 3 au Scotiabank Arena, Mitchell Marner a cherché à se montrer rassurant.

« Nous ne paniquons pas. Il n’y a pas de panique dans ce vestiaire, a dit Marner encerclé par une meute de journalistes. Nous devons simplement effectuer notre travail et mieux jouer. »

À l’image de son coéquipier, Mark Giordano a également frappé sur le clou de la confiance.

« Nous devons nous regrouper, a mentionné le vétéran défenseur. Je sais qu’il s’agit d’un cliché. Mais il n’y a pas d’importance sur comment tu perds un match en séries. Il faut juste l’oublier et passer à la prochaine rencontre. Si nous jouons à la hauteur de notre talent, nous aurons de bons résultats. »

« Tu ne peux pas transporter cette énergie négative, a-t-il poursuivi. C’était une soirée difficile pour tout le monde. Nous n’étions pas à notre niveau de jeu. Dans un tel cas, tu dois te regarder individuellement et chercher des solutions pour mieux jouer. »

Tavares revient au centre

Si les Leafs restaient calmes, Sheldon Keefe n’a pas perdu trop de temps. À l’entraînement, il avait déjà brassé sa soupe dans l’espoir d’obtenir un meilleur résultat pour la deuxième rencontre.

À l’attaque, Keefe a replacé John Tavares à sa position naturelle de centre et il a misé sur Ryan O’Reilly au centre de la troisième unité. Pour le premier match, Tavares a joué à la gauche de l’ancien des Blues de St. Louis.

« Nos deux derniers trios n’ont pas connu un grand match, a reconnu Keefe. Mais je n’ai pas encore décidé de nos trios. Je voulais offrir des répétitions à John au centre, il n’a pas patiné à cette position depuis une semaine. »

Crédit photo : Photo AFP

Il y avait également un nuage d’incertitude avec Michael Bunting. Expulsé du dernier match pour son coup à la tête du défenseur Erik Cernak, Bunting se retrouvait dans l’attente d’une décision des dirigeants de la LNH pour une possible suspension.

À l’entraînement, Bunting n’a pas patiné sur un trio régulier. Calle Jarnkrok avait pris sa place à l’aile gauche en compagnie d’Auston Matthews et de Marner.

« J’ai joué avec eux en fin de saison et je me sentais bien, a noté Jarnkrok. Si je me retrouve avec eux, je saurai à quoi m’attendre. Je voudrai créer de l’espace pour nos deux joueurs étoiles. »

Confiance en Samsonov

Chassé du match après six buts sur 29 tirs en 40 minutes, Ilya Samsonov défendra encore le filet des Leafs. Keefe a rapidement stoppé les spéculations en lui offrant un vote de confiance.

« Sammy (Samsonov) aura le départ, a répliqué l’entraîneur en chef. Il a toujours rebondi après un match difficile. »

Après ce faux départ, Keefe a bon espoir de revoir le véritable visage de son équipe dans cette deuxième rencontre.

« Ce n’était pas simplement une question de structure lors du premier match, mais plus d’urgence dans notre jeu, a-t-il expliqué. Nous restions trop sur les talons. Nous n’avons pas joué selon notre identité. Mais nous avons toujours trouvé des façons de rebondir après un mauvais résultat. Nous devons nous concentrer, reconnaître l’importance du prochain match et offrir un effort à la hauteur de l’enjeu. »