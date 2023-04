Baseball majeur: ça brasse entre le commissaire et l’Association des joueurs

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a soulevé l’ire du directeur de l’Association des joueurs de son circuit en évoquant la possibilité d’imposer une limite sur la durée des contrats.

«Une réforme concernant la durée maximale des ententes intéresse nos propriétaires depuis un certain nombre d’années», a révélé Manfred lors de son allocution de mardi au congrès mondial Sports Business Journal’s.

«Évidemment, les joueurs adorent le tout, parce que ça leur donne une sécurité financière pour très longtemps.»

Dans plusieurs ligues sportives professionnelles nord-américaines, il existe une limite sur le nombre d’années d’un contrat. Dans la Ligue nationale de hockey, par exemple, une formation ne peut offrir une entente de plus de sept ans à un joueur autonome. Ce n’est évidemment pas le cas dans les ligues majeures et cela constitue un problème, selon Manfred.

«Ces contrats à long terme sont signés par des joueurs vedettes et se terminent quand l’étoile du joueur a pali, a affirmé le commissaire. À un certain moment, c’est inévitable. C’est un problème important pour nous, car cela crée de l’inflexibilité qui affecte la qualité du produit que nous offrons sur le terrain.»

Une attaque à la liberté

Tony Clark, qui représente les intérêts des joueurs du baseball majeur, n’a visiblement pas apprécié la sortie du commissaire.

«L’affirmation publique de Rob Manfred à propos du désir des propriétaires d’imposer une limite d’années pour les contrats est simplement une nouvelle série d’attaques contre les aspects fondamentaux du libre marché dans le baseball et contre la liberté des clubs et des joueurs de structurer des accords dans le meilleur intérêt de toutes les parties», a déclaré le directeur du syndicat dans un entretien avec le site web The Athletic.

«La capacité des clubs d’agir dans leur propre intérêt afin de déterminer la meilleure façon de mettre un produit excitant sur le terrain pour leurs partisans ne devrait être restreinte. Quiconque pense que les joueurs approuveraient un jour une attaque du circuit contre les contrats garantis se trompe lourdement.»

Il s’agit du deuxième accrochage entre Manfred et l’Association des joueurs en peu de temps. La semaine dernière, le commissaire avait évoqué la possibilité d’instaurer une masse salariale dans son circuit, ce qui n’avait vraiment pas plu à Clark.

Une chose est sûre, c’est que ces épineuses questions ne feront pas l’objet de négociations avant quelques années. En effet, le baseball majeur et l’Association des joueurs possèdent une convention collective valide jusqu’à la conclusion de la saison 2026.

Les plus longues ententes dans le baseball majeur

Fernando Tatis fils – Padres de San Diego

14 ans (2021-2034), 340 millions $

Bryce Harper – Phillies de Philadelphie

13 ans (2019-2031), 330 millions $

Giancarlo Stanton – Marlins de Miami

13 ans (2015-2027), 325 millions $

Mookie Betts – Dodgers de Los Angeles

12 ans (2021-2032), 365 millions $

Francisco Lindor – Mets de New York

10 ans (2022-2031), 341 millions $

Corey Seager – Rangers du Texas

10 ans (2022-2031), 325 millions $

Manny Machado – Padres de San Diego

10 ans (2019-2028), 300 millions $

Aaron Judge – Yankees de New York

Neuf ans (2023-2031), 360 millions $

Gerrit Cole – Yankees de New York

Neuf ans (2020-2028), 324 millions $