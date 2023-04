Vladimir Guerrero fils sort les gros bras

Les Blue Jays de Toronto ont mis fin à une courte séquence de deux défaites, battant les Astros de Houston 4 à 2 au Minute Maid Park grâce à un coup de circuit de Vladimir Guerrero fils.

Les longues balles tardent à venir pour le Dominicain en ce début de saison, mais sa troisième de l’année a donné les devants aux Jays en quatrième manche. Santiago Espinal et Bo Bichette ont aussi ajouté des points.

Matt Chapman, lui, a prouvé de belle façon son utilité dans les deux départements du jeu. Imitant Guerrero fils avec une cinquième longue balle cette saison, il a porté le pointage à 2 à 0. En fin de cinquième manche, le joueur de troisième coussin a plongé à sa gauche pour capter au vol une flèche de Jake Meyers, mettant fin au tour au bâton des Astros du même coup.

Sur la butte, Chris Bassitt y est allé du plus convaincant de ses quatre départs cette saison. En six manches et un tiers, le droitier de 34 ans n’a permis que trois coups sûrs et un but sur balles.

Ce fut plus difficile pour les releveurs Yimi Garcia et Tim Mayza, qui ont relancé l’équipe locale en lui accordant deux points. Jordan Romano s’est toutefois amené pour fermer les livres, effectuant un septième sauvetage.

Le bâton d’Ohtani résonne

À New York, Shohei Ohtani ne lançait pas cette fois pour les Angels de Los Angeles, mais il a quand même fait la vie dure aux Yankees avec son bâton dans une cause gagnante de 5 à 2.

Le Japonais a donné le ton avec longue balle dès la première manche, faisant aussi croiser la plaque à Taylor Ward. Ce fut la première erreur du lanceur Clarke Schmidt (0-1), qui a connu un départ difficile. Il a été envoyé aux douches après trois manches et deux tiers, ayant permis quatre points mérités.

Ohtani a frappé une autre fois en lieu sûr, au cinquième tour au bâton, complétant son tour de sentiers grâce à un ballon-sacrifice d’Anthony Rendon.

Se faisant un peu voler la vedette par l’étoile des Angels, Aaron Judge a inscrit un point, lui aussi sur une chandelle qui lui a valu d’être retiré.

Andrew Wantz (1-0) a été l’artilleur vainqueur du côté des visiteurs. Jose Quijada a effectué le sauvetage en neuvième manche avec deux retraits sur des prises.

-À Boston, le Québécois Édouard Julien n’a effectué qu’une présence à la plaque pour les Twins du Minnesota dans une défaite de 5 à 4 en prolongation contre les Red Sox.