Russell Wilson impliqué dans un accident

Le quart-arrière des Broncos de Denver Russell Wilson l’a échappé belle, ayant été impliqué dans un accident où sa voiturette de golf a terminé sa course avec les quatre roues en l’air.

C’est ce qu’a appris le dailymail.com, lundi. L’accident est survenu ce week-end au Arrowhead Golf Course à Littleton, au Colorado.

Pour le moment, on ne sait pas ce qui a été à l’origine de l’accident et l’athlète de 34 ans, qui n'a pas été blessé, n’a pas publiquement discuté de celui-ci.

En 2023, Wilson doit disputer sa 12e saison dans la NFL et sa deuxième dans l’uniforme des Broncos. L’organisation du Denver a fait son acquisition des Seahawks de Seattle à fort prix l’an dernier, en plus de lui offrir une prolongation de contrat de cinq ans, d’une valeur de plus de 240 millions $.

La première saison de Wilson avec les Broncos n’a cependant pas été couronnée de succès. L’équipe a maintenu un dossier de 5-12 et pris le quatrième rang de la section Ouest de l’Association américaine.

Le pivot a réussi 60,5 % des passes qu’il a tentées pour 3524 verges et 16 touchés en 16 parties. Il a aussi été victime de 11 interceptions et de 55 sacs du quart.