Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 19 avril qui en valent le détour.

Hockey : Kings de Los Angeles c. Oilers d’Edmonton

Les Kings jouent dans la tête des puissants Oilers, et ça ne semble pas plaire aux partisans d’Edmonton. Au Rogers Place, lundi, Connor McDavid a été blanchi de la feuille de pointage pour une rare fois cette saison, et le capitaine s’est fait très critique à l’endroit de ses coéquipiers. Ceux-ci ont accordé de coûteuses punitions aux visiteurs, leur permettant de se sauver avec une victoire de 4 à 3 en prolongation. L’expérimenté Anze Kopitar a d’ailleurs obtenu quatre points et le Slovène est habitué d’être du côté des négligés en séries éliminatoires. Peu de gens attendaient les conquêtes de la coupe Stanley par les Kings en 2012 et 2014. Vaincre à nouveau les Oilers à la maison serait-elle la première étape vers un long parcours?

Prédiction: Victoire des Kings de Los Angeles – 2,75

Soccer : Manchester City c. Bayern Munich

Plusieurs croient au potentiel de «remontada» du Bayern après la victoire de 3 à 0 de Manchester City au premier duel de ce quart de finale de la Ligue des champions. À l’Allianz Arena, les Bavarois ont plusieurs raisons de croire qu’ils peuvent effectuer ce retour de l’arrière, mais la tâche s’annonce immense. Les «Citizens» n’ont perdu qu’un seul de leurs 20 derniers matchs de ce tournoi face à un adversaire allemand. Tout baigne dans l’huile pour les hommes de Pep Guardiola, qui n’ont pas de revers à leur fiche, toutes compétitions confondues, depuis le 5 février. Si les preneurs aux livres favorisent grandement Manchester City pour passer au prochain tour (1,02), une victoire du Bayern est très possible à la maison.

Prédiction : Victoire du Bayern Munich – 2,70

Basketball : Bucks de Milwaukee c. Heat de Miami

Amateurs de paris audacieux, vous voilà servis! Le Heat, huitième meilleure équipe de l’Association de l’Est de la NBA, a causé une belle surprise en battant les Bucks – à Milwaukee de surcroit – lundi. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont survolé la saison 2022-2023 en terminant au sommet de leur section, mais c’était sans compter sur la combativité de leurs adversaires floridiens au premier tour. Le «Greek Freak» a d’ailleurs donné toute une frousse aux siens en devant quitter la rencontre en raison d’une blessure. Il semble qu’Antetokounmpo sera en mesure de disputer la prochaine partie, puisqu’un test d’imagerie par résonance magnétique n’a rien révélé de trop grave.

Prédiction : Victoire du Heat de Miami – 3,85