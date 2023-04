Nigel Dawes, le Manitobain fièrement Kazakh, prend sa retraite

L’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) et ex-porte-couleurs du Canadien de Montréal Nigel Dawes a décidé mardi d’accrocher ses patins après une longue carrière professionnelle.

Ayant disputé 212 rencontres dans le circuit Bettman, l’homme de 38 ans s’est retrouvé avec le CH pour quatre matchs en 2010-2011, à ses derniers pas en Amérique du Nord. Le meilleur était à venir pour Dawes, qui a connu énormément de succès dans la Ligue continentale (KHL) par la suite.

Portant l’uniforme du Barys d’Astana de 2011 à 2018, le Manitobain a même représenté le Kazakhstan sur la scène internationale. En compagnie d’un autre ancien du Tricolore, Dustin Boyd, il a fait les beaux jours de la sélection du pays de l’ex-URSS.

Dawes a été le meilleur marqueur de la KHL en 2018 et a participé à six matchs des étoiles de la ligue. Il a aussi évolué à Ekaterinbourg et Kazan, avant de terminer sa carrière avec deux saisons chez les Aigles de Mannheim, en Allemagne.

Dans la LNH, celui qui est né d’une mère canadienne et d’un père jamaïcain a aussi joué pour les Rangers de New York, les Coyotes de Phoenix, les Flames de Calgary et les Thrashers d’Atlanta. Il a été un choix de cinquième ronde (149e au total) des Blueshirts au repêchage de 2003.