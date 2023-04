Louis Brosseau : un savant mélange de rigueur et de détermination

En commençant à pratiquer l’athlétisme à l’âge de 10 ans, Louis Brosseau savait déjà qu’il voulait s’orienter vers le saut en hauteur, la discipline qui lui paraissait la plus intéressante.

Après avoir rejoint le Club d’athlétisme de l’Université Laval à la suite de sa première participation aux Jeux du Québec, Louis a participé à ses premières compétitions au niveau national puis international, tout en poursuivant des études en histoire, une autre de ses passions.

Son secret pour arriver à concilier études et sport de haut niveau ? Un savant mélange de rigueur et de détermination !

Quel a été ton moment le plus mémorable en compétition ?

Sans hésiter, c’est lorsque j’ai établi pour la première fois le record de mon université au saut en hauteur. Je me souviens d’absolument tout de cette journée de décembre 2019 ! Pour faire court, pratiquement tous mes êtres les plus chers étaient venus m’encourager à cette compétition « à la maison », m’aidant à mettre la main sur le titre que je chérissais le plus à cette époque prépandémique.

Jusqu’à ce jour, quels ont été tes plus grands défis au niveau sportif ?

Mes plus grands défis représentent, à bien des égards, mes plus grandes réalisations. Pratiquant l’athlétisme depuis déjà plus d’une dizaine d’années, il va sans dire que ma progression n’a pas été strictement linéaire. Alors que certaines périodes de ma carrière furent marquées par des moments plus difficiles en raison de blessures et d’autres aléas, je n’ai jamais laissé ces obstacles dicter ma pratique sportive. Avec du recul, si je considère aujourd’hui avoir atteint le meilleur niveau de compétition, c’est bien parce que j’ai su exploiter à mon avantage mes défaites passées.

Quel est ton objectif sportif ultime ?

La réponse simple et évidente semble être « une participation aux Jeux olympiques ». Or, avec le bagage que j’ai accumulé durant ma carrière sportive, j’ai su repenser ma conceptualisation de l’objectif afin de ne pas le définir comme une finalité, mais bien comme une ligne directrice. Si la probabilité de ma participation aux Jeux olympiques semble extrêmement minime, voire nulle, cet objectif guide ma pratique afin de m’approcher le plus possible de ce point. En visant extrêmement haut et en me donnant tous les moyens pour atteindre ce sommet, je risque, du moins je l’espère, de développer mon plein potentiel et, par la force des choses, d’accomplir des faits d’armes autrement impensables.

Comment se déroulent tes séances d’entraînement ?

En général, je m’entraîne cinq jours par semaine, pour un total de 25 heures. Bien que chaque semaine présente une planification différente en termes d’exercices et de durée, une certaine constance est visible au sein d’une même saison. Le lundi est souvent dédié à un entraînement de sprint, d’une durée de 2 heures à 2 h 30. Le mardi et le vendredi sont assez semblables et correspondent à mes entraînements de saut en hauteur qui durent entre 1 h 30 et 3 heures. Des entraînements de pliométrie et de longues – très longues – séances d’échauffement/retour au calme ponctuent ma semaine type, ainsi que des séances de musculation.

Quels sont tes objectifs scolaires et professionnels ?

Après ma maîtrise en histoire, je souhaite poursuivre mes études au doctorat afin de me diriger vers une carrière en enseignement à l’université. Animé par une curiosité infinie depuis le tout début de mon parcours scolaire, j’ai choisi l’histoire puisque c’est une discipline à la fois multiple et omniprésente. En effet, tout est sujet d’histoire, des grands événements politiques aux plus petites compétitions d’athlétisme. L’histoire est aussi foncièrement multidisciplinaire, touchant aux mondes de la sociologie, de l’anthropologie, de la science politique, etc. Permettant d’expliquer le contexte dans lequel nous vivons aujourd’hui, l’histoire est vivante et dynamique, constamment réévaluée selon nos conceptions du monde actuel.

As-tu le temps de t’impliquer socialement ?

Durant la dernière année, je suis extrêmement fier d’avoir pris part à différentes démarches et à différentes initiatives profondément stimulantes afin de contribuer à faire évoluer les mentalités de ma communauté. Grâce à un camarade étudiant-athlète du Rouge et Or que j’affectionne particulièrement, j’ai coécrit une lettre ouverte proposant une redéfinition de notre cadre de référence sociétal et institutionnel fixé par le concept « d’excellence ». Par ailleurs, je participe activement au lancement de la Student-Athlete Climate Justice Coalition, une structure pancanadienne mise en place par les étudiants-athlètes d’athlétisme souhaitant agir concrètement et collectivement à l’égard de la crise climatique.

Profil

Âge : 24 ans

Sport : Athlétisme

Classification : Élite

Établissement scolaire : Université Laval

Moyenne scolaire : 4,17/4,33

Programme d’études : Maîtrise en histoire avec mémoire

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Le soccer.

As-tu un rituel avant une compétition ?

Écouter l’album Die Lit de Playboi Carti.

À quoi ressemble une journée typique de congé pour toi ?

Une journée de lecture et de recherche agrémentée de musique et couronnée par l’écoute d’un film.

Quel est ton plus beau souvenir de voyage ?

Les soupers avec les grands-parents de ma blonde en Belgique.

Performances remarquables

2021

Classique d’athlétisme de Montréal

Niveau : International

Résultat : 7e

2022

Jeux du Canada

Niveau : National

Résultat : 4e

2022

Défi des Champions

Niveau : Provincial

Résultat : 1er