Les champions amorcent leur défense

Les champions de la coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado, amorceront la défense de leur titre, ce soir, alors qu’ils recevront le Kraken de Seattle à l’occasion du premier match de leur série.

Vous pourrez voir cet affrontement à compter de 22h à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Le Kraken participe aux éliminatoires pour la première fois de sa jeune histoire. Le club d’expansion de 2021 s’est qualifié à titre de première «équipe repêchée» de l’Association de l’Ouest après une saison de 100 points. Il s’agit d’une remarquable amélioration de 40 points par rapport à l’an dernier.

Le Kraken peut toutefois compter sur quelques joueurs expérimentés, alors que Yanni Gourde, Justin Schultz, Vince Dunn et Jaden Schwartz ont déjà remporté les grands honneurs, tandis que Jordan Eberle a 62 matchs éliminatoires dans son CV.

De son côté, l’Avalanche a terminé en tête dans la section Centrale avec une récolte de 109 points. La bande à Nathan MacKinnon tente d’imiter le Lightning de Tampa Bay et les Penguins de Pittsburgh, les deux seules équipes à avoir gagné deux coupes de suite depuis 2005.

MacKinnon a connu une autre grande saison avec 111 points, soit six de plus que Mikko Rantanen, qui a marqué 55 buts, le troisième plus haut total de la LNH, derrière Connor McDavid (64) et David Pastrnak (61).

Le duo MacKinnon-Rantanen est le premier de l’Avalanche à amasser au moins 100 points depuis Peter Forsberg (116) et Joe Sakic (120) en 1995-1996.