Le coup qui pourrait faire basculer la série Stars-Wild

Les Stars de Dallas n’ont pas seulement perdu le premier match de leur série contre le Wild du Minnesota: ils ont vu l’un de leurs joueurs-clés tomber au combat.

En deuxième période de ce duel gagné 3 à 2 en prolongation par le Wild, le défenseur Matt Dumba a complètement assommé l’attaquant Joe Pavelski. Le vétéran des Stars est resté étendu un bon moment sur la surface glacée et n’est évidemment pas revenu au jeu.

Les arbitres ont décerné une pénalité majeure à l’arrière du Wild, avant de finalement se raviser. Dumba a plutôt écopé de deux minutes de pénalité pour rudesse.

Après la partie, l'incident était sur toutes les lèvres. Le gardien des Stars Jake Oettinger n’était d’ailleurs pas d’accord avec la décision des officiels.

«Je n’ai pas vu le contact de près, mais selon ce que j’ai vu, ça ressemblait à une pénalité majeure, a déclaré l’homme masqué aux médias. J’ai revu la séquence et je ne changerai pas mon opinion. C’est très difficile de perdre l’un de nos leaders sur un coup déloyal de la sorte. Espérons qu’il ne sera pas trop mal en point. Nous allons utiliser cela comme motivation.»

Dans le camp du Wild, Dumba s’est défendu d’avoir commis un geste répréhensible.

«En toute franchise, je crois qu’il s’agit d’un coup légal, a affirmé le patineur de 28 ans. Je croyais que les arbitres auraient la même opinion. C’était épaule à épaule. Je ne sais même pas pourquoi j’ai obtenu une pénalité pour rudesse. C’était probablement parce que j’étais déjà installé au banc des pénalités.»

DeBoer prudent

Contrairement à son gardien, l’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer, a décidé de jouer de prudence en évoquant le travail des hommes vêtus d’un gilet rayé.

«Nous avons les meilleurs arbitres de la planète, a-t-il dit. Ils ont appelé une pénalité de cinq minutes et ils sont allés à la reprise vidéo, ce qui est la bonne chose à faire. S’ils se penchent sur le sujet et qu’ils croient qu'il ne s'agit pas d'un mauvais contact, ce n’est pas à moi d’argumenter. Ils ont accès à plusieurs angles de caméra et c’est la décision qu’ils ont prise. Je dois vivre avec cela.»

DeBoer n’était pas en mesure de dire si Pavelski sera capable de jouer mercredi soir, lors du deuxième duel de la série de premier tour.

«Joe est correct, même s’il est évidemment amoché, a exprimé le pilote. Sa tête a heurté la glace quand il est tombé. Il va bien. Il a quitté l’aréna par ses propres moyens.»

DeBoer a cependant ajouté qu’il «doutait» de la présence de son vétéran dans sa formation pour le deuxième duel.

À 38 ans, Pavelski vient de connaître une autre excellente saison dans l’uniforme des Stars. Il a conclu au troisième rang des pointeurs de son équipe, ayant amassé 28 buts et 49 mentions d’aide pour 77 points en 82 parties.