La résilience incroyable de Thierry Ferland

C’est en grande partie parce qu’il adorait sauter et faire des pirouettes que Thierry Ferland s’est initié au patinage artistique à l’âge de 6 ans.

Après quelques années de pratique, le jeune athlète a entamé la compétition en simple messieurs, avant de se concentrer sur celle en couple avec sa partenaire Lori-Ann Matte, avec qui il forme le plus « vieux » duo de patineurs au pays (12 ans) !

Les prochains objectifs de Thierry ? Décrocher une médaille lors des Championnats nationaux cette année, représenter le Canada aux Championnats des quatre continents et aux Championnats du monde l’an prochain, puis participer aux Jeux olympiques en 2026 ou en 2030 !

Quelle a été ta plus grande réalisation sur le plan sportif ?

Notre participation à un premier Grand Prix ISU Skate Canada International à Vancouver, en octobre 2021. Après avoir subi une commotion cérébrale lors d’un triple twist à la mi-septembre, j’ai dû me soumettre au protocole de retour progressif. J’ai donc pu me remettre à l’entraînement intensif uniquement deux semaines avant la compétition. Malgré tout, nous avons réalisé notre meilleure performance en carrière en obtenant le quatrième meilleur pointage technique lors du programme long ! La notoriété est importante en patinage artistique, alors cette performance a contribué à accroître notre crédibilité au niveau international.

Jusqu’à ce jour, quels ont été tes plus grands défis en patinage artistique ?

Faire face aux blessures tout en conservant une bonne attitude. La saison 2022-2023 s’annonçait pleine d’espoir et nous nous étions qualifiés pour deux Grands Prix ISU, en Grande-Bretagne et en Finlande. Malheureusement, la fracture de stress d’un des pieds de ma partenaire nous a obligés à déclarer forfait à ces deux événements majeurs, et nous avons également dû nous résigner à ne pas participer aux Championnats nationaux, une première depuis que j’ai 14 ans. C’est vraiment très difficile, lorsque tu es au sommet de ta forme physique, de devenir spectateur pour des compétitions de cette envergure.

Quelle est la situation la plus imprévue que tu as vécue en compétition ?

Lors d’une compétition ISU Junior Grand Prix, je me suis fait voler mon passeport avec mon visa dans le métro, lors d’une escale à Francfort. Mon équipe s’est envolée vers Minsk, en Biélorussie, pendant que je restais coincé en Allemagne. Je suis finalement arrivé à destination avec très peu de sommeil, quatre heures seulement avant la compétition. Disons que ça n’a pas été notre meilleur résultat... Depuis ce temps, Patinage Canada a même ajouté à sa formation un volet sur l’art de sécuriser son passeport en voyage !

Quels sont les athlètes qui t’inspirent ?

Vanessa James et Eric Radford, deux patineurs en couple séniors très expérimentés. Vanessa a représenté la France pendant plusieurs années, tandis qu’Eric a été champion canadien durant sept ans, avant de prendre sa retraite. Ils ont par la suite décidé d’entreprendre une nouvelle collaboration pour se qualifier pour les Jeux olympiques. J’ai eu le plaisir de m’entraîner chaque jour avec eux pendant leurs 11 mois de préparation et ce fut très enrichissant, car ce sont de beaux modèles de persévérance, d’attitude positive et d’assiduité. Le résultat : ils ont représenté le Canada aux Jeux de 2022 et ont terminé en troisième place lors des derniers Championnats du monde. C’est la preuve qu’avec un rêve, tout est possible !

Quels sont tes trucs pour concilier études, sport et vie sociale ?

L’équilibre est le mot clé. Il faut aussi beaucoup de planification. En ce qui me concerne, j’ai établi une routine qui reste la même chaque semaine : mes matinées sont consacrées à mes entraînements et mes après-midi, à mes études. Les journées de fin de semaine sont quant à elles réservées en priorité pour voir mes amis et ma famille.

Quels sont tes objectifs professionnels ?

Après ma carrière sportive, je prévois continuer à enseigner le patinage artistique aux jeunes tout en étant enseignant dans une école primaire, afin de faire une différence auprès des jeunes à ces deux niveaux. Je trouve important d’enseigner le respect aux jeunes garçons qui pratiquent des sports plus artistiques et non conventionnels. Il est aussi essentiel pour les garçons d’avoir des modèles masculins à l’école. J’ai toujours aimé faire part de mes connaissances depuis que je suis tout petit et j’éprouve beaucoup de plaisir à voir les enfants s’amuser, apprendre et progresser. Je trouve cela très gratifiant. Ils m’offrent également toujours de beaux défis à relever !

Profil

Âge : 25 ans

Sport : Patinage artistique

Classification : Excellence

Établissement scolaire : Université Laval

Moyenne scolaire : 3,52/4,3

Programme d’études : Enseignement préscolaire et primaire

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Le plongeon.

As-tu un rituel avant une compétition ?

J’attache toujours mon patin droit avant le gauche. Ne me demandez pas pourquoi...

À quoi ressemble une journée typique de congé pour toi ?

Premièrement, aucune alarme pour me réveiller ! Ensuite, aller me chercher un bon café latté, faire un peu d’exercice, bruncher avec des amis ou ma famille, et finir la journée avec un spa relaxant et des séries télé !

Performances remarquables

2022

Championnats des quatre continents ISU

Niveau : International

Résultat : 6e

2021

Défi Patinage Canada

Niveau : National

Résultat : 2e

2022

Championnat québécois d’été

Niveau : Provincial

Résultat : 3e