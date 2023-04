Foules minuscules : Les partisans des Athletics en ont assez

Encore une fois cette saison, les Athletics d’Oakland ne montrent pas un grand produit sur le terrain. Les partisans, aigris par les rumeurs de départ de leur équipe vers Las Vegas, ont décidé de prendre les choses en main en organisant un «boycottage inversé».

En 2022, l’ambiance au Oakland Coliseum était moribonde, l’organisation atteignant le fond du baril en avril avec une foule de 3748 personnes. Cette assistance était la plus petite depuis 1980 pour les A’s.

Ainsi, il semble normal que des rumeurs de déménagement aient émergé. Leur stade, dont le bail se terminera en 2024, a ouvert ses portes en 1966 et montre des signes avancés de vétusté. Même le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a émis la possibilité d’une relocalisation dans la ville du vice.

Or, un groupe de fidèles partisans nommé «Rooted in Oakland» entend protester. Le regroupement a lancé l’idée d’un «boycottage inversé» afin que les amateurs montrent tous leur amour envers les A’s. L’idée est de remplir le Oakland Coliseum pendant un jour de semaine, en l’occurrence le mardi 13 juin prochain.

«Nous créons ce boycottage inversé pour mettre un terme au récit selon lequel les A’s doivent quitter Oakland et déménager à Las Vegas parce qu’il ne reste plus de partisans à Oakland, a expliqué le groupe dans un communiqué publié par le “New York Times”. C’est tout simplement faux, étant donné que les A’s ont la masse salariale la plus basse de la MLB, que l’organisation a monté le prix des billets après une saison perdante et que le groupe de propriétaires a abandonné les amateurs actuels pour concentrer son attention sur Las Vegas.»

L’an dernier, les Athletics ont accueilli en moyenne 9849 personnes par match à domicile. Leur stade peut toutefois asseoir 63 000 amateurs de balle rapide.

Avant les rencontres de mardi soir, Oakland montrait le pire dossier du baseball majeur, avec trois victoires et 14 revers.