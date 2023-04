CH: l’attaquant idéal pourrait être disponible

Les Canadiens de Montréal sont officiellement en vacances depuis déjà quelques jours et le directeur général Kent Hughes doit bien certainement s’attabler pour préparer ses stratégies pour le repêchage et l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Selon Tony Marinaro et Jean-Charles Lajoie, l’attaquant québécois Alex Killorn pourrait bien être une cible de choix pour le DG du CH.

Killorn semble être une priorité pour le directeur général du Lightning, Julien BriseBois. Toutefois, la marque de manœuvre de ce dernier est plutôt mince alors que la formation floridienne se bat année après année pour respecter le plafond salarial.

Le Québécois de 33 ans termine la dernière saison d’un pacte de sept ans et 31,5 millions $ (moyenne annuelle de 4,45 millions $). Quelles seront ses demandes à la fin des séries éliminatoires?

«Normalement, il ne viendra pas ici à rabais, a souligné Lajoie, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports, mardi. Mais je pense qu’(il y a ) de bonnes ententes, de bons rapports avec Kent Hughes. Il faudra voir comment ça va évoluer, il ne faut pas surpayer Alex Killorn (...) Mais voilà le genre de gars de profondeur.»

« Il a encore du hockey en lui, mais il est sur le déclin par exemple, a réfléchi Marinaro. Ce n’est pas le Alex Killorn d’il y a deux ans.»

Chose certaine, il est fort probable que Killorn représente le genre de joueur qui plaira à Martin St-Louis.

«C’est exactement le type de papier sablé intelligent qui va plaire à Martin St-Louis et à Kent Hughes, a continué Lajoie. On est encore dans la filière de l’ouest de l’île, des Lions du Lac-Saint-Louis et ainsi de suite. Il y a quelque chose là de très intéressant.»

