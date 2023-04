Andrei Svechnikov: des détails sur ce qui l’attend

Les Hurricanes de la Caroline doivent se débrouiller sans les services de quelques éléments en séries éliminatoires et au nombre de ceux-ci, l’attaquant Andrei Svechnikov espère renouer avec l’action au début de la prochaine saison.

Ayant subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit durant un match contre les Golden Knights de Vegas le 11 mars, le hockeyeur de 23 ans a été opéré cinq jours plus tard. À l’écart du jeu depuis, il souhaite être rétabli à temps pour l’amorce du camp d’entraînement en septembre.

«Le médecin a estimé la remise en forme entre six et neuf mois, mais quand j’ai été blessé, c’était sept mois; donc, vers la nouvelle campagne en octobre», a-t-il indiqué lundi soir au site NHL.com, en marge du premier affrontement éliminatoire des siens face aux Islanders de New York.

Pour ce qui est des circonstances entourant l’apparition de ses ennuis, Svechnikov s’explique un peu mal ce qui s’est passé.

«Honnêtement, rien de sérieux n’est arrivé. J’étais en train de patiner et mon genou a bifurqué. C’est ainsi que j’ai subi la blessure. Dans la bulle [en séries 2020], j’ai eu une entorse à la cheville et une déchirure du ligament croisé médial, en plus d’une légère rupture du ligament croisé antérieur», a-t-il évoqué.

Un exemple proche

Au cours de sa rééducation, le joueur des Hurricanes dit vouloir s’inspirer de son frère Evgeny, qui a dû composer avec un problème similaire quand il évoluait chez les Red Wings de Detroit en 2018. Ses conseils devraient s’avérer judicieux.

«Mon intervention chirurgicale s’est bien déroulée, a-t-il souligné. Certes, les premières semaines n’ont pas été agréables. Ce fut quelque peu douloureux, mais tout était en ordre après cela. J’ai effectué les exercices requis et suivi le plan quotidien.»

Celui ayant reçu une première invitation en carrière pour le match des étoiles cette année a récolté 55 points en 64 matchs. Dans la saison précédente, il a établi des sommets personnels avec 30 buts et 69 points.